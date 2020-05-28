Описано действие вакцины от коронавируса

Прививка от COVID-19, вероятнее всего, будет похожа на существующую прививку от гриппа. Такое действие препарата описал глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун, передает РИА Новости.

По его словам, такая прививка облегчает симптомы заболевания, а не предотвращает его. Даже после того, как вакцина будет найдена, а ученые смогут доказать ее безопасность и эффективность, она не может защитить на 100 процентов от заболевания, как и прививка от сезонного гриппа, считает врач.

Врач пояснил, что прививок, которые полностью предотвращают инфекцию, практически нет.

«Наиболее реально, что это будет похоже на существующую прививку от гриппа, поскольку и сам вирус мутирует. Мы уже видим, что он изменяется», — сказал он.

Беркун напомнил, что поиски вакцины против COVID-19 ведутся сейчас в разных странах. Некоторые лаборатории уже проводят первый этап испытаний на людях. Однако, как считает ученый, полученные данные еще не позволяют судить о том, насколько будет эффективна прививка от коронавируса. Он добавил, что пока специалисты даже не знают, насколько эффективен естественный иммунитет у людей, переболевших COVID-19.