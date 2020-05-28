Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач описал действие вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Описано действие вакцины от коронавируса
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Прививка от COVID-19, вероятнее всего, будет похожа на существующую прививку от гриппа. Такое действие препарата описал глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун, передает РИА Новости.
По его словам, такая прививка облегчает симптомы заболевания, а не предотвращает его. Даже после того, как вакцина будет найдена, а ученые смогут доказать ее безопасность и эффективность, она не может защитить на 100 процентов от заболевания, как и прививка от сезонного гриппа, считает врач.
Врач пояснил, что прививок, которые полностью предотвращают инфекцию, практически нет.
«Наиболее реально, что это будет похоже на существующую прививку от гриппа, поскольку и сам вирус мутирует. Мы уже видим, что он изменяется», — сказал он.
Беркун напомнил, что поиски вакцины против COVID-19 ведутся сейчас в разных странах. Некоторые лаборатории уже проводят первый этап испытаний на людях. Однако, как считает ученый, полученные данные еще не позволяют судить о том, насколько будет эффективна прививка от коронавируса. Он добавил, что пока специалисты даже не знают, насколько эффективен естественный иммунитет у людей, переболевших COVID-19.
Ранее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что вакцина от коронавируса вероятнее всего не будет универсальной. Для каждой группы населения будет создан отдельный препарат. Прививка, полагает специалист, должна быть безопасна не только для взрослого трудоспособного населения, но и для детей, граждан с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Последние новости
«Сила Сибири-2» анонсирована для спасения «Силы Сибири» «Сила Сибири-2» анонсирована для спасения «Силы Сибири» Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Россиянам обозначили сроки возвращения теплой погоды Россиянам обозначили сроки возвращения теплой погоды
Комментарии
Наука , Наука и техника , Александр Горелов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности сборки «Посланника»
Появились подробности сборки «Посланника»
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Гордон высказался о Соловьеве
Гордон высказался о Соловьеве
Видео
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
В столице усилят масочный режим
01:03
В столице усилят масочный режим
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение