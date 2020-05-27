Топор викингов: что достали из древней могилы 

Хозяева старого дома в Норвегии случайно наткнулись на могилу викингов под полом собственной спальни. Среди прочих артефактов в захоронении нашли стеклянную бусину и железный топор. По словам археологов, это первый случай обнаружения гробницы древних воинов под современным жилищем.

Захоронение викингов обнаружено под полом дома 1914 года постройки около городка Буде на севере Норвегии, сообщает tv2.no. Открытие случайно сделала семейная пара Кристенсен. Выполняя ремонтные работы, хозяева подняли доски пола в спальне и нашли несколько камней. Затем их взору предстал неизвестный предмет. Сперва норвежцы ошибочно приняли его за колесо от игрушечной машинки. Однако после изучения артефакт оказался стеклянной бусиной.

В ходе детального изучения пространства под домом был также найден железный топор и несколько других вещей из железа. Взволнованная пара вызвала экспертов из музея Тромсе. По норвежским законам, любые культурные памятники, созданные человеком до 1537 года, подлежат сохранению.

Археологи уже приступили к полномасштабным раскопкам. И хотя захоронения эпохи викингов не являются редкостью для Норвегии, это первый случай обнаружения могилы под домом.

По мнению археолога Мартинуса Хауглида, бусина из темно-синего стекла и железные предметы относятся к позднему периоду эпохи викингов, когда Норвегия обратилась в христианство и объединилась в королевство.

«Мы предполагаем, что находки датируются периодом между 950 и 1050 годами и, вероятно, были помещены в могилу викингов, — подчеркнул он. — Я никогда не слышал о чем-либо подобном, хотя занимаюсь своим делом почти 30 лет».

Найденные под слоем песка камни, на его взгляд, являются частью погребальной пирамиды. Хауглид также похвалил чету Кристенсен за проницательность и своевременное обращение к специалистам. Ученый выразил уверенность, что семья получит награду от государства за свой вклад в развитие науки. В доме, воздвигнутом на гробнице, люди постоянно проживали более века: в первый год Первой мировой войны его поставил дед Марианн Кристенсен.

Согласно обычаям, викингов хоронили в погребальной ладье из дерева или камня. Почившему осуществлялись подношения и жертвоприношения в соответствии с его земным статусом и родом деятельности. После кремации на останках сооружали холм из камней и покрывали его землей. Курган считался жилищем умершего.

Не менее любопытные вещи археологи находили на территории современной Норвегии и раньше.

Так, несколько дней назад сообщалось об обнаружении настольной игры к северу от Бергена. Эксперты убеждены, что она принадлежит к древнеримской культуре. Игровые принадлежности находились в захоронении раннего железного века. Могила вскрылась после снятия экскаватором верхнего слоя земли. Археологи считают, что принадлежавшие покойнику при жизни артефакты, в том числе игровые принадлежности, положили сюда уже после того, как тело было сожжено. Эти фигурки выполнены из кости и находятся в сравнительно неплохом состоянии.

Кроме того, в начале 2020 года на острове Денна в Норвежском море нашли редкую древнеримскую монету. А на острове Линдисфарн у северо-восточного побережья Англии, где произошел один из первых набегов викингов, обнаружили настольную игру, сделанную, очевидно, самими викингами.

Важный торговый путь, использовавшийся с древнеримских времен до позднего Средневековья, открылся исследователям в результате таяния ледника в Норвежских горах. Здесь археологи нашли фрагменты одежды, сани и другие артефакты, представляющие историческую ценность.

9 мая 2019 года при помощи металлоискателя неподалеку от английского Суоффхэма была найдена уникальная англосаксонская брошь IX века, выполненная из серебра.

Причем начинающий исследователь, только учившийся работать с устройством, изначально ошибочно отнес находку к викторианской эпохе.

Интересные открытия происходят и в других частых планеты. В мае 2020-го мексиканские археологи заявили об обнаружении на стройплощадке нового международного аэропорта захоронений 15 человек доиспанского периода, а также около 60 мамонтов. Останки могли принадлежать коренным жителям региона, занимавшимся фермерской деятельностью. Их похоронили вместе с глиняными горшками и статуэтками, предположительно, в VIII-X веках нашей эры.

А на дне Тихого океана обнаружен американский линкор «Невада»: он вступил в эксплуатацию во время Первой мировой войны, пережил атаку на Перл-Харбор в 1941 году и участвовал в ядерных испытаниях США на атолле Бикини, пока не был затоплен во время морских стрельб 31 июля 1948 года. Обломки военного судна покоятся на глубине примерно 4,5 км в 120 км к юго-западу от Перл-Харбора на Гавайских островах.