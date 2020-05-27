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Теперь и в России: кошка заразилась COVID-19 

Газета.Ru 3 часа назад
— В России коронавирусная инфекция выявлена у 362 342 граждан, при этом 131 129 пациентов выздоровели. Скончались от болезни 3 807 пациентов.
— Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы должен будет состояться 24 июня, а шествие Бессмертного полка будет перенесено на 26 июля, так как соблюдать социальную дистанцию на этом мероприятии невозможно.
— Коронавирусной инфекцией в России заразилась домашняя кошка, сообщили во Всемирной организации по охране здоровья животных. Данную информацию подтвердили и в Россельхонадзоре. «Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина», — подчеркнул замруководителя ведомства Николай Власов.
— Есть все основания полагать, что большинство ограничений на работу бизнеса из-за коронавируса в Москве можно будет отменить в ближайшее время, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он также отметил, что снятие ограничений нельзя приурочить к праздникам. Сначала необходимо удостовериться, что «ситуация позволяет это сделать».
— Темп прироста заболеваемости COVID-19 в Дагестане снизился в восемь раз, заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов. Он также отметил, что на 30% снизился и показатель заболеваемости внебольничной пневмонией.
— Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова сообщила, что россиянам будет безопаснее проводить отпуск 2020 года в своей стране. Она подчеркнула, что гражданин России на отечественном курорте будет обеспечен лечением, если заразится COVID-19. Кроме того, эксперт предупредила о возможных трудностях с возвращением на родину в случае начала второй волны коронавируса.
— В Риме с 1 июня возобновят доступ в Колизей для туристов и жителей города после почти двухмесячного закрытия из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно заявлению руководства комплекса, для его посещения потребуется предварительная запись. Также всем туристам на входе будут выдавать маски и измерять температуру.
— Черногория с 1 июня откроет границы для граждан стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Сообщается, что у туристов не будут требовать справки об отсутствии коронавируса и не обяжут проходить тесты по приезде. Точные детали новых пограничных правил будут представлены в ближайшее время.
— В Турции за сутки подтвердились 948 случаев коронавируса нового типа — это наименьший показатель с 25 марта, написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в соцсети Twitter.
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Комментарии
Наука , Николай Власов , Наталья Осипова , Сергей Собянин , Николай Павлов , Владимир Путин , Ростуризм , Роспотребнадзор , Москва
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