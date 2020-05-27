Названы наиболее уязвимые перед COVID-19 органы человека

Все новости на карте

После выздоровления от нового коронавируса необходимо в первую очередь проверить легкие, почки и мозг, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона США ), доктор биологических наук Анча Баранова.

Баранова заявила, что после коронавируса «надо проверить три основные системы в организме: легкие, почки и мозг», передает РИА «Новости».

«Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ — биохимия крови. Там есть показатель, который отражает, как функционируют почки. Если с ним все в порядке, то идти к нефрологу не надо, в противном случае — лучше сходить», — добавила она, указав, что в анализе нужно смотреть на определенный показатель — скорость клубочковой фильтрации.

«Третья система — это мозг, функционирование центральной и периферической нервной системы. Как неоднократно отмечалось, при вирусе бывают нейровоспаления», — уточнила биолог.

Баранова напомнила, что у людей после коронавируса может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, могут появляться головные боли.

«С такими проблемами типично никуда не идут, но в теории с этим надо работать. В принципе, помочь разобраться с этим может невропатолог», — сказала ученый.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали препарат для профилактики осложнений коронавируса.