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Названы три наиболее уязвимых перед COVID-19 внутренних органа человека 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Названы наиболее уязвимые перед COVID-19 органы человека
Фото: РИА Новости
После выздоровления от нового коронавируса необходимо в первую очередь проверить легкие, почки и мозг, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
Баранова заявила, что после коронавируса «надо проверить три основные системы в организме: легкие, почки и мозг», передает РИА «Новости».
«Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ — биохимия крови. Там есть показатель, который отражает, как функционируют почки. Если с ним все в порядке, то идти к нефрологу не надо, в противном случае — лучше сходить», — добавила она, указав, что в анализе нужно смотреть на определенный показатель — скорость клубочковой фильтрации.
«Третья система — это мозг, функционирование центральной и периферической нервной системы. Как неоднократно отмечалось, при вирусе бывают нейровоспаления», — уточнила биолог.
Баранова напомнила, что у людей после коронавируса может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, могут появляться головные боли.
«С такими проблемами типично никуда не идут, но в теории с этим надо работать. В принципе, помочь разобраться с этим может невропатолог», — сказала ученый.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали препарат для профилактики осложнений коронавируса.
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Комментарии
Наука , Наука и техника , Джордж Мейсон , РИА Новости , США
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