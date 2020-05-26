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При испытании японского препарата от COVID-19 возникли проблемы 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Япония столкнулась с проблемой в препарате от COVID-19
Фото: Reuters
Японские власти не смогут одобрить в мае препарат местного производства "Авиган" для лечения заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. В ходе клинических испытаний исследователи островного государства не смогли подтвердить эффективность терапевтического средства в борьбе с инфекцией, передает телерадиокомпания NHK.
По некоторым данным, в клинических испытаниях "Авигана" принимают участие 86 заразившихся коронавирусом. Заболевание у них протекает в легкой форме или при полном отсутствии симптоматики.
Людей предварительно разделили на две группы. Часть пациентов стала получать препарат с первого дня поступления в больницу, другие — с шестого. При этом ощутимой разницы в их состоянии зафиксировано не было. Таким образом, наблюдения дают основания полагать, что применение "Авигана" никак не сказалось на выздоровлении инфицированных.
Напомним, что ранее официальный Токио принял решение на безвозмездной основе направить "Авиган" в ряд зарубежных государств. В перечне значатся около 80 стран.
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