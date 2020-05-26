Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла 

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Главврач 71-й московской клинической больницы Александр Мясников , возглавляющий Информационный центр по коронавирусу, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.

«Вообще, врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам. Что такое антибактериальное? Это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии», — пояснил Мясников, передает РИА «Новости».

По его словам, антибактериальное мыло следует оставлять для специфического применения, для особых категорий больных, а для широкого применения достаточно обычного мыла.

Ранее Мясников развеял миф о том, что две стороны медицинской маски — белая и синяя — предназначены для разных целей.