Как не «убить» глаза солнцезащитными очками 

Неправильно выбранные солнцезащитные очки могут повредить структуру глаза и даже привести к тяжелым заболеваниям. О том, как этого избежать, рассказал радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Солнцезащитные очки — не только красивый аксессуар, но и важное средство защиты глаз в солнечную погоду. Особенно это актуально в летнее время. Почему — объяснил в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

"Летом достаточно сильная инсоляция даже в нашей полосе. Чтобы обеспечить благоприятные условия, чтобы глаза не утомлялись от излишней освещенности, солнцезащитные очки используются при вождении автомобиля, для повседневных прогулок, при передвижении по городу, на природе и для пляжного отдыха", — сказал Вячеслав Куренков.

Однако не все очки могут обеспечить надлежащую защиту от ультрафиолета. Чтобы не попасться на подделку и некачественный товар, солнцезащитные очки нужно покупать в специализированных магазинах, советует Вячеслав Куренков.

"У очков-подделок могут быть темные стекла, но эти стекла не всегда задерживают ультрафиолет, что вызывает повреждение внутренних структур глаза и приводит к различным заболеваниям. В частности, к повреждению хрусталика, возникновению катаракты и повреждению макулярной зоны и возникновению макулодистрофии. Последнее заболевание лишает пациента центрального зрения и делает его инвалидом", — предупредил врач-офтальмолог.

По его словам, очки могут быть с разной степенью затемнения, но при этом иметь одинаковую степень защиты.