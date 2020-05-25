Как не «убить» глаза солнцезащитными очками 

Неправильно выбранные солнцезащитные очки могут повредить структуру глаза и даже привести к тяжелым заболеваниям. О том, как этого избежать, рассказал радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.
Солнцезащитные очки — не только красивый аксессуар, но и важное средство защиты глаз в солнечную погоду. Особенно это актуально в летнее время. Почему — объяснил в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.
"Летом достаточно сильная инсоляция даже в нашей полосе. Чтобы обеспечить благоприятные условия, чтобы глаза не утомлялись от излишней освещенности, солнцезащитные очки используются при вождении автомобиля, для повседневных прогулок, при передвижении по городу, на природе и для пляжного отдыха", — сказал Вячеслав Куренков.
Однако не все очки могут обеспечить надлежащую защиту от ультрафиолета. Чтобы не попасться на подделку и некачественный товар, солнцезащитные очки нужно покупать в специализированных магазинах, советует Вячеслав Куренков.
"У очков-подделок могут быть темные стекла, но эти стекла не всегда задерживают ультрафиолет, что вызывает повреждение внутренних структур глаза и приводит к различным заболеваниям. В частности, к повреждению хрусталика, возникновению катаракты и повреждению макулярной зоны и возникновению макулодистрофии. Последнее заболевание лишает пациента центрального зрения и делает его инвалидом", — предупредил врач-офтальмолог.
По его словам, очки могут быть с разной степенью затемнения, но при этом иметь одинаковую степень защиты.
"Для прогулок, хождения по улице и на природе подойдут очки, которые просто немного приглушают излишнюю освещенность и делают зрение наиболее комфортным. Очки для вождения, как правило, обладают 50%-ным затемнением. В очках для отдыха на пляже, где нет защиты, кроме зонтика, используется наибольшая степень затемнения — 75%. Оттенок затемнения — коричневый, синий, зеленый — выбирает пользователь на свой вкус", — сказал Вячеслав Куренков.