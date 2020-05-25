Более 8,9 млн тестов на коронавирус проведено в России 

России проведено уже более 8,9 миллиона тестов на выявление COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора

Только за последние сутки в стране провели 260 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, рассказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на COVID-19 сейчас находятся 287 тысяч человек.

По последним данным, в России выявлено 344 481 случай заражения новым коронавирусом.