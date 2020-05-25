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Более 8,9 млн тестов на коронавирус проведено в России 

Газета.Ru 57 минут назад
Более 8,9 млн тестов на коронавирус проведено в России
Фото: РИА Новости
В России проведено уже более 8,9 миллиона тестов на выявление COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Только за последние сутки в стране провели 260 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, рассказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на COVID-19 сейчас находятся 287 тысяч человек.
По последним данным, в России выявлено 344 481 случай заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Наука , Наука и техника , ВОЗ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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