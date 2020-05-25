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Уральские физики впервые создали постоянные магниты с помощью 3D-печати 

Российская Газета 1 час назад
В РФ создали постоянные магниты с помощью 3D-печати
Фото: globallookpress.com
Физики Уральского федерального университета, Уральского отделения РАН и бременского Института материаловедения совершили прорыв в технологии аддитивного производства постоянных магнитов. Они впервые в мире синтезировали магниты с высокой устойчивостью к размагничиванию, сообщает пресс-служба УрФУ.
Материалы создают с помощью 3D-печати, без использования тяжелых редкоземельных металлов: их отсутствие снижает стоимость производства и увеличивает намагниченность. Основа для изготовления магнитов — порошки из нанокристаллического сплава неодима, железа и бора.
"Мы добились почти двукратного увеличения коэрцитивной силы магнитов. На сегодня это лучший в мире результат для аддитивных технологий производства постоянных магнитов", — говорит доцент, старший научный сотрудник УрФУ и лаборатории УрО РАН Алексей Волегов.
По его словам, важность проделанной учеными работы в том, что инфильтрация сплава в межзеренные границы происходит одновременно с 3D-печатью магнитов — такой одностадийный синтез с применением аддитивных технологий проделан впервые.
Исследователи продолжат работу над повышением коэрцитивной силы микрокристаллических магнитов. Цель — экономичное серийное 3D-производство материалов.
Постоянные магниты используются в качестве автономных источников магнитного поля, для преобразования механической энергии в электрическую. И наоборот. Они применяются в робототехнике, МРТ, ветрогенераторах, мобильных, в кондиционерах и холодильниках и так далее. Список можно продолжать.
Использование постоянных магнитов позволяет уменьшить габариты техники и увеличить их КПД.
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Наука , Наука и техника , РАН
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