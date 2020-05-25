COVID-19: долгоиграющая история болезни

Многочисленные, очень разные и зачастую «необычные» симптомы заболевания covid-19 могут сохраняться на протяжении нескольких недель и даже месяцев после болезни. Эксперты рассказывают о долгосрочных последствиях вируса для здоровья человека.

Подавляющее большинство тех, кто заболел сovid-19, полностью выздоровеет, однако все большую тревогу вызывает небольшое, но существенное число пациентов, у которых симптомы заболевания сохраняются на протяжении нескольких недель и даже месяцев после начала болезни.

Долговременные симптомы зачастую довольно «необычные», говорят эксперты. Это и странные боли, и жар, и изнурительная головная боль, и апатия. Они проявляются у тех, кто вначале переболел лишь в легкой форме. Кроме того, может существовать связь между возобновлением симптомов и физическими упражнениями.

По данным исследования, проведенного недавно учеными из Королевского колледжа Лондона, примерно у каждого двадцатого переболевшего сovid-19 симптомы сохраняются минимум на месяц, а иногда и дольше. У каждого десятого симптомы сохраняются после трех недель, хотя среднее время выздоровления в большинстве легких случаев составляет около 14 дней.

Профессор Тим Спектор (Tim Spector) из Королевского колледжа возглавляет коллектив ученых, который разработал крупнейшее в Британии приложение слежения за симптомами. Он считает, что мы недооцениваем долгосрочные последствия вируса.

«Правительство говорит людям, что это как грипп, и проверяет лишь некоторые симптомы. Но это совсем не как грипп, — рассказал он изданию «Телеграф». — У многих людей он сохраняется надолго. Многие говорят, что он у них уже более трех месяцев».

Профессор Спектор называет сovid-19 одной из самых странных болезней, с которыми он встречался, и обеспокоен тем, что мы «недооцениваем» вирус, отказываясь собирать всесторонние данные о долговременных, более мягких симптомах, которых довольно много.

«Есть люди, которые пишут мне каждый день и говорят, что никто этим не интересуется, — сказал он. — Никто не дает никакой статистики по этому, а правительство не собирает никакие данные. Наше приложение является альтернативой столь узкому подходу системы здравоохранения, которая, если им позвонить, говорит только о симптомах, похожих на грипп. Но есть надежда, что мы это изменим».

Профессор Спектор назвал «давно назревшим» недавнее решение Британии включить аносмию (потеря обоняния) в официальный перечень симптомов сovid-19. Он отметил, что одышка и жар тоже относятся к повторяющимся симптомам у пациентов, борющихся с «долговременной» формой болезни.

Профессор Пол Гарнер (Paul Garner), занимающийся инфекционными заболеваниями в Ливерпульской школе тропической медицины, относится к тем немногим пациентам, у которых по-прежнему сохраняются симптомы, хотя с момента его заражения прошло уже восемь недель.

«Обычно носитель вируса болеет несколько дней, а потом ему становится лучше. Но в данном случае он возвращается, снова и снова награждая тебя пощечинами в виде различных симптомов», — говорит он.

Профессор Гарнер рассказывает, что в первые два дня с появлением симптомов он чувствовал себя «немного странно», ощущая усталость, но потом симптомы быстро изменились. Он почувствовал, как ему теснит грудь, и у него возникла одышка.

«Я думал, что просто отлежусь. Мой друг, работающий консультантом в правительстве, сказал, что я буду болеть от семи до 10 дней, — рассказал Гарнер. — Но болезнь продолжалась и продолжалась, и у меня был невероятный период, когда мне показалось, будто я умираю. Я лежал в постели и не мог поднять руку. В горизонтальном положении я начал терять сознание, а сердце у меня бешено билось. Но прошло два часа, и я как будто проснулся».

Прошло уже два месяца, но симптомы болезни у профессора Гарнера сохраняются. Поэтому он решил через социальные сети найти людей, тоже страдающих от симптомов коронавируса. Он быстро выяснил, что таких людей очень много. Написав в блоге «Британского медицинского журнала» сообщение о своих ощущениях, профессор Гарнер получил «шквал ответов». Очень многие люди рассказывали, как у них возникло впечатление, что они «сходят с ума».

«Сейчас все внимание приковано к людям на аппаратах ИВЛ, но есть огромное количество людей типа меня, которые сталкиваются с этим дома, где их никто не видит, — сказал он. — А еще я заметил, что некоторые люди не верят, что заболели, но если с ними поговорить, у них в головах творится черт-те что. Они думают, что сошли с ума. Так что люди очень одиноки, когда сталкиваются с этой необычной болезнью».

Проводя параллели между сovid-19 и синдромом хронической усталости, профессор Гарнер предупреждает об опасности тяжелых физических упражнений на пути к выздоровлению.

«Каждый день я просыпался с головной болью, но на 44-й день мне стало немного лучше. Я немного позанимался на велотренажере, затем сделал несколько интенсивных упражнений, и в итоге слег на неделю. Не думаю, что людям известно о таких последствиях физической нагрузки».

«Мы знаем, что в случае обычной пневмонии человеку нужно несколько месяцев, чтобы поправиться, — поясняет он. — Важно то, что похожих на меня людей очень много, эти люди очень плохо себя чувствуют, находясь дома. А нас даже в статистику не включают. Меня не посчитали, это точно».

Сколько надо времени, чтобы полностью поправиться?

Пока специалисты по реабилитации точно не знают, сколько нужно времени заболевшим сovid-19, чтобы полностью выздороветь. Подавляющее большинство экспертов заявляет: поскольку это новый вирус, нам неизвестно, какова траектория болезни.

«Мы не знаем в полной мере долговременные последствия, потому что это новое заболевание», — сказала профессор легочной и респираторной медицины из Ноттингемского университета Шарлотта Болтон (Charlotte Bolton).

Подчеркнув, что абсолютное большинство заболевших Covid-19 поправляется довольно быстро, профессор Болтон сказала, что среди опрошенных ею и ее коллегами пациентов есть такие, у кого симптомы сохраняются. К таким симптомам относится одышка, усталость и отсутствие аппетита, приводящее к значительной потере веса.

По ее словам, самое интересное заключается в том, что у пациентов может быть более мягкая реакция на вирус, но при этом симптомы сохраняются надолго, хотя самые тяжелые симптомы исчезают быстрее.

То же самое обнаружил и профессор Спектор. Похоже, говорит он, что люди, у которых заболевание начинается тяжело в первые два дня, выводят вирус из организма примерно через 10 дней, а пациенты с «более странными» симптомами не могут от них избавиться гораздо дольше, причем эти симптомы «то появляются, то исчезают».

Профессор Болтон также рассказала, как заразившиеся вирусом молодые люди сообщают, что у них бывают периоды забывчивости.

«Они чувствуют себя лучше, возвращаются на работу, а потом состояние у них вдруг ухудшается. То есть проходит несколько недель, и все возвращается. Мы должны знать, что реакция и исход при выздоровлении могут быть самые разные».

Касаясь долговременного воздействия вируса на организм, профессор Болтон сказала, что могут возникать рубцы на легких.

«Нам известно, что у небольшого количества пациентов могут надолго образовываться рубцы. Есть также сообщения о небольшом, но заметном числе пациентов, у которых устойчивые изменения, которые мы называем фиброзом. Британское торакальное общество представило рекомендации о последующих процедурах для тех, кто не поправляется, как следует».

То, как вирус воздействует на легкие некоторых пациентов, вызывает «серьезные опасения», говорит доктор Руперт Джонс (Rupert Jones), специализирующийся на вопросах легочной реабилитации и работающий в Плимутском университете.

«Максимальная емкость легких у нас появляется к 18-20 годам, а после этого функция легких начинает постепенно ослабевать. Назад ее не вернуть, и если у нас возникает серьезная пневмония или туберкулез, повреждающий легкие, это уничтожает наши резервы».

Как и другие специалисты, доктор Джонс подчеркивает, что с продолжительностью болезни сovid-19 многое неясно, хотя «появляются данные о том, что люди избавляются от вируса на протяжении месяцев, так что вирус сразу никуда не уходит».

Подчеркивая важность реабилитации для переболевших сovid-19, профессор Болтон говорит о необходимости «адаптивного и скоординированного» подхода к этой работе с учетом того, что меры социального дистанцирования потребуют внести изменения в общепринятый реабилитационный уход, в котором часто используются групповые упражнения.

«Многие больницы пытаются создать и обеспечить что-то в меру своих возможностей, однако здесь необходим скоординированный, хорошо финансируемый подход», — добавляет она.

Рассказывая о том, какого рода реабилитация может понадобиться переболевшим сovid-19, профессор Салли Сингх (Sally Singh), возглавляющая отделение легочной и кардиологической реабилитации в университетских больницах национальной службы здравоохранения в Лестере, говорит, что наилучшим подходом может стать адаптированная легочная реабилитация.

«Поскольку проявляющиеся симптомы в основном относятся к органам дыхания, я считаю, что у нас есть возможность оказывать помощь посредством легочной реабилитации, которая традиционно предназначена для людей с хроническими легочными заболеваниями, — сказала она. — Самый разумный подход в нынешней ситуации — адаптировать такую реабилитацию, потому что особого желания заново изобретать колесо ни у кого нет».

«То, что человек проводит недели на ИВЛ в отделении интенсивной терапии, не может не оказать воздействие на его когнитивные способности, а также на физическое и умственное состояние, — добавила профессор Сингх. — Конечно, есть надежда, что человек выздоровеет, но это не случится самопроизвольно, и его надо поддерживать».

Однако возможности помочь таким пациентам в процессе реабилитации весьма ограничены, считают специалисты.

«Реабилитационные службы всегда финансировались хуже других служб неотложной помощи, — сказал профессор Джон Херст (John Hurst), преподающий респираторную медицину в Университетском колледже Лондона. — Национальная служба здравоохранения перестроилась с невероятной скоростью, чтобы справиться с этим резким скачком, но было бы неплохо, чтобы такая реорганизация и такие усилия коснулись и пациентов со средней и длительной продолжительностью болезни».

«Опыт показывает, что процесс выздоровления идет медленно, и многое может измениться. Мы начали обзванивать выписавшихся пациентов, проверяя, как у них идет процесс выздоровления, и советуя им, к каким ресурсам можно обратиться. Мы обнаруживаем, что у значительной части сохраняются симптомы и потребность в лечении. И это только те, кто лежал в больнице. Об остальных нам известно гораздо меньше».

«Нам остро необходим комплексный подход, — добавил профессор Херст. — Да, это респираторное заболевание, но мы также должны думать об утомляемости и о душевном здоровье. Болезнь серьезно меняет жизнь людей, и это надо учитывать».

The Telegraph (Великобритания)