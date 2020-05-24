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Учёные заговорили о бесполезности вакцины от коронавируса 

News.ru и ещё 3 54 минуты назад
СМИ: вакцина от коронавируса может быть бесполезной
Фото: News.ru
Вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной, а её разработка длиться годами и не быть завершена никогда. Такое мнение озвучил научный редактор издания Guardian Йен Сэмпл.
Учёный аргументирует тем, что иммунитет против ряда коронавирусов, которые вызывают простуду, не является стойким.
Поэтому есть вероятность что и вакцина против Sars-CoV-2, даже если будет разработана, окажется практически бесполезной, — делает неутешительный прогноз в своей статье Сэмпл.
Слова учёного подтверждают и исследования, показывающие, что титр антител против Sars-CoV-2 быстро снижается после выздоровления пациента. А бывает так, что эти антитела не образуются и вовсе. И в случае такого сценария вирусу обеспечено годами циркулировать в человеческой популяции.
Более того, вакцина может оказаться ещё и опасной. Так, разработки вакцин против SARS и MERS, испытания которых проводились на животных, показали, что они дают серьёзные негативные изменения в лёгких.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель главы администрации Тайваня Уильям Лай заявил, что местные учёные собираются испытать создаваемую ими вакцину от COVID-19 на людях. Работы ведутся в лаборатории института здравоохранения в городе Чжунань на северо-западе острова.
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Наука , Наука и техника , Социология
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