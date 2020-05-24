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В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19 

РИА Новости и ещё 3 40 минут назад
В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Фото: РИА Новости
Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех, заявил газете Telegraph глава проекта в Оксфорде профессор Адриан Хилл.
Хилл сообщил, что производящая вакцину команда столкнулась с проблемами, которые могут помешать им создать вакцину против COVID-19 к сентябрю, как было объявлено ранее.
"На данный момент существует 50%-ная вероятность, что мы не получим вообще никаких результатов", — заявил директор института Дженнер при Оксфордском университете Адриан Хилл, добавив, что ранее они говорили о 80%-ной вероятности успеха.
Профессор отметил, что из-за того, что скорость распространения вируса в Великобритании снижается, а медики фиксируют все меньше зараженных, создатели вакцины, вероятно, не смогут использовать достаточное количество добровольцев для следующего этапа испытаний вакцины против коронавируса нового типа. Если COVID-19 не будет распространяться, добровольцы не смогут подхватить вирус, что не позволит ученым оценить действие новой вакцины.
Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начала испытываться на людях с 23 апреля. Позднее стало известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca. Она получила от правительства США более миллиарда долларов на создание вакцины. Американский минздрав заказал 300 миллионов доз.
Сообщалось, что в июне станут известны результаты первой фазы клинических исследований, проводимых в Великобритании. Если они будут успешными, то продолжатся в других странах. Если все пойдет по плану, то в сентябре 30 миллионов жителей Великобритании, то есть чуть меньше половины населения, смогут получить доступ к вакцине.
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Наука , Наука и техника , Минздрав РФ , Daily Telegraph
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