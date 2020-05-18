Создана искусственная копия коронавируса

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Международная группа ученых в лаборатории создала искусственную копию коронавируса. Несмотря на искусственную природу вируса, он полностью идентичен настоящему, с которым столкнулась человечество.

Исследователи поясняют, что в качестве образца они взяли штамм вируса, который был выделен из мазка первого зарегистрированного пациента с коронавирусной инфекцией в США. Ученые особо подчеркивают важность создания COVID-19 в пробирке. Данная разработка поможет в создании высокоэффективных препаратов от вируса, пишут «Известия».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, ученые с помощью хомяков доказали эффективность медицинских масок. Они помогут больному человеку не заразить здоровых.