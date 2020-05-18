Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые смогли создать искусственную копию коронавируса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Создана искусственная копия коронавируса
Фото: globallookpress.com
Международная группа ученых в лаборатории создала искусственную копию коронавируса. Несмотря на искусственную природу вируса, он полностью идентичен настоящему, с которым столкнулась человечество.
Исследователи поясняют, что в качестве образца они взяли штамм вируса, который был выделен из мазка первого зарегистрированного пациента с коронавирусной инфекцией в США. Ученые особо подчеркивают важность создания COVID-19 в пробирке. Данная разработка поможет в создании высокоэффективных препаратов от вируса, пишут «Известия».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, ученые с помощью хомяков доказали эффективность медицинских масок. Они помогут больному человеку не заразить здоровых.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Больницу под Ульяновском назовут в честь умершего от COVID-19 врача Больницу под Ульяновском назовут в честь умершего от COVID-19 врача Ученые ищут генетические особенности у переболевших коронавирусом в тяжелой форме Ученые ищут генетические особенности у переболевших коронавирусом в тяжелой форме Мишустин: 27 регионов готовы смягчить ограничения Мишустин: 27 регионов готовы смягчить ограничения
Наука , Наука и техника , газета "Известия" , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Разрушился в воздухе»: как погиб «Максим Горький»
«Разрушился в воздухе»: как погиб «Максим Горький»
Назван лучший президент в истории Украины
Назван лучший президент в истории Украины
«Русские — безмозглые неряхи»
«Русские — безмозглые неряхи»
«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша»
«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша»
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
Видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
01:21
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
Происшествия
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
00:34
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
Происшествия
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
00:16
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
Происшествия
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
00:53
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
В мире
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
01:00
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
Происшествия
Дозаправка российских истребителей попала на видео
00:30
Дозаправка российских истребителей попала на видео
Армия
Новый памятник Петру Первому попал на видео
02:53
Новый памятник Петру Первому попал на видео
Общество
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
02:46
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
Общество
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение