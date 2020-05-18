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Ученые искусственно создали коронавирус 

Lenta.ru 51 минуту назад
Международная группа ученых методом обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Cell.
Отмечается, что коронавирус был собран искусственно, однако он представляет собой полную копию природного. По данным издания, он проявляет те же свойства.
Ученые рассказали, что в качестве образца они взяли штамм вируса, который был выделен из мазка первого зарегистрированного пациента c коронавирусом в США.
По мнению авторов работы, полученный в пробирке вирус является важным инструментом для борьбы с инфекцией. Они добавили, что искусственно собранный SARS-CoV-2 поможет создать мышиные модели для опробования высокоэффективных лекарственных препаратов от коронавируса.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что с помощью методов обратной генетики есть возможность пересобрать вирус, а также узнать, из чего он состоит.
«Наука идет вперед, и сейчас генные инженеры уже научились «писать инструкции», то есть предсказывать свойства тех или иных замен. Но не настолько хорошо, чтобы с нуля создать SARS-CoV-2 de novo», — считает эксперт.
В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Разведывательное сообщество США заявило о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно. Дональд Трамп на схожий вопрос лишь сказал, что не может комментировать ситуацию и раскрывать имеющуюся у него информацию.
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Наука , Видео , Наука и техника , Дональд Трамп , газета "Известия" , США
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