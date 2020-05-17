В Ульяновске создан экспресс-тест на коронавирус

По словам главы региона, разработка уже получила лицензию.
Экспресс-тест для диагностики коронавируса был разработан учеными в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Сергей Морозов на своей страничке в Instagram.
«Разработка ульяновских ученых из компании «Тест-Ген» — экспресс-тесты на коронавирус, уже получила лицензию», — подчеркнул он.
По словам Морозова, на данный момент уже достигнута договоренность о поставке тестовых систем в медицинские учреждения региона.
Всего за период пандемии коронавируса в России было диагностировано 272 043 случая инфицирования, выздоровели — 63 166 пациентов, скончались — 2 537.