В Ульяновске создан экспресс-тест на коронавирус

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По словам главы региона, разработка уже получила лицензию.

«Разработка ульяновских ученых из компании «Тест-Ген» — экспресс-тесты на коронавирус, уже получила лицензию», — подчеркнул он.

По словам Морозова, на данный момент уже достигнута договоренность о поставке тестовых систем в медицинские учреждения региона.

Всего за период пандемии коронавируса в России было диагностировано 272 043 случая инфицирования, выздоровели — 63 166 пациентов, скончались — 2 537.