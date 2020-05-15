Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые опасаются цунами высотой 300 метров на Аляске 

Газета.Ru 6 часов назад
Высотой 300 метров: на Аляске ждут гигантского цунами
Фото: Газета.Ru
Цунами высотой 300 метров может возникнуть на юге Аляски. Подобные катастрофы уже случались в штате, и из-за таяния ледников такое может случиться снова уже в населенном регионе.
Американские ученые забили тревогу — населению Аляски угрожает цунами которое сложно представить, высотой в сотни метров. Вероятность такого катастрофического явления высока, и это вызвано процессами, связанными с глобальным потеплением.
Произойти это может в районе залива Принс-Уильям, расположенного к востоку от полуострова Кенай. Об опасности катастрофы накануне предупредили местные ученые в открытом письме. По словам Стива Мастермана, директора местного подразделения Геологической и геофизческой службы, его коллеги получили свидетельства, что быстрое таяние ледника Барри примерно в пятидесяти километрах от городка Уиттиер в 121 километре от Анкориджа чревато катастрофой.
Разрушительное цунами «может произойти в пределах года, но вероятнее — в течение 20 лет», — говорится в письме.
Таяние ледника грозит образованием огромного оползня массой в миллионы тонн, который может сползти в узкий фьорд Гарримана и вызвать мощнейшее цунами.
И если в новейшей истории никакие землетрясения в мире не вызывали цунами высотой в сотни метров, то специфика местных фьордов не только делает такие катастрофы возможными — они в дествительности уже имели место.
«Наиболее значительное из таких цунами произошло в 1958 году, когда оползень сошел и вызвал волну высотой в 600 метров на противоположной стороне фьорда, — пояснил Мастерман. — Самое недевнее было в 2015 году, когда поднялась волна высотой 200 метров».
В обоих случаях высвободившиеся массы породы были в десять раз меньше, чем в районе ледника Барри, подчеркивает Мастерман.
Газета.Ru
По словам Анны Лильедаль, специалиста, ведущего наблюдения за ледником, пока оползень движется довольно медленно, однако все может измениться в любой момент,
и тогда обрушившаяся в воды фьорда масса породы может вызвать волну высотой порядка 300 метров.
По словам ученых, исследование, посвященное опасности оползня, пока не опубликовано в рецензируемом журнале, однако они решили не тянуть с предупреждением об опасности, так как на это могут уйти месяцы.
«Мы хотели предупредить население, что этот оползень может обрушиться катастрофически, — пояснила Лильедаль. — А может и нет».
Триггером катастрофического движения оползя может стать что угодно — продолжительные дожди, снегопады, и волны тепла, способные ускорить таяние ледника.
Несмотря на удаленность фьорда, такое цунами может угрожать сотням людей — по словам местных властей в летний период там находится до 500 рыбаков и отдыхающих. Опасность грозит и городку Уиттиер, куда может дойти волна высотой порядка десяти метров, говорят ученые.

200-метровое цунами

О том, что цунами высотой сотни метров произошло лишь пять лет назад на Аляске и осталось никем не замеченным, ученые рассказали в 2018 году. Случившееся в октябре 2015 года во фьорде Таан на юго-востоке штата цунами ученые называют четвертым по величине, достоверно зафиксированным, правда, уже постфактум, за последние сто лет.
А его причина — таяние ледника, повлекшее гигантский оползень, навела ученых на мысль, что подобные катастрофические события могут в будущем все чаще происходить в различных частях света.
«Все больше подобных оползней будет происходить по мере того, как горные ледники и вечная мерзлота будут таять», — предположила тогда команда авторов под руководством Бретвуда Хаймана в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
В период с 1961 по 1991 год ледник Тиндалл отступил примерно на 300 метров и остановился в нынешнем положении. Однако отход ледника от входа побережья не только полностью обнажил фьорд. Этот процесс сдвинул лед, ранее подпиравший огромный массив горных пород, которые потеряли свою опору.
Расчеты показали, что в залив в результате оползня обрушилось порядка 180 млн т камней и грунта, которые вызвали цунами. Когда лишенная поддержки масса камней устремилась в довольно узкий залив, это привело к возникновению огромного цунами, волна которого неслась со скоростью порядка 100 километров в час, рассчитали ученые.
Понять, что во фьорде Таан сошел оползень, ученым помог сейсмический отклик, и прибыли они туда относительно быстро — спустя восемь месяцев. На месте они стали заниматься обследованием береговой линии, поваленных деревьев, принесенных цунами груд камней и других обломков.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Газета.Ru: последние новости
Ученые рассказали об опасности дыхательных капель с коронавирусом Ученые рассказали об опасности дыхательных капель с коронавирусом Ученые связали COVID-19 с ростом сексуальности турецких женщин Ученые связали COVID-19 с ростом сексуальности турецких женщин Ученые выяснили, какие органы поражает коронавирус Ученые выяснили, какие органы поражает коронавирус
Комментарии 1
Наука , Статьи , Газета.Ru , Аляска , Кенай , Уиттиер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение