Высотой 300 метров: на Аляске ждут гигантского цунами

Цунами высотой 300 метров может возникнуть на юге Аляски. Подобные катастрофы уже случались в штате, и из-за таяния ледников такое может случиться снова уже в населенном регионе.

Американские ученые забили тревогу — населению Аляски угрожает цунами которое сложно представить, высотой в сотни метров. Вероятность такого катастрофического явления высока, и это вызвано процессами, связанными с глобальным потеплением.

Произойти это может в районе залива Принс-Уильям, расположенного к востоку от полуострова Кенай . Об опасности катастрофы накануне предупредили местные ученые в открытом письме. По словам Стива Мастермана, директора местного подразделения Геологической и геофизческой службы, его коллеги получили свидетельства, что быстрое таяние ледника Барри примерно в пятидесяти километрах от городка Уиттиер в 121 километре от Анкориджа чревато катастрофой.

Разрушительное цунами «может произойти в пределах года, но вероятнее — в течение 20 лет», — говорится в письме.

Таяние ледника грозит образованием огромного оползня массой в миллионы тонн, который может сползти в узкий фьорд Гарримана и вызвать мощнейшее цунами.

И если в новейшей истории никакие землетрясения в мире не вызывали цунами высотой в сотни метров, то специфика местных фьордов не только делает такие катастрофы возможными — они в дествительности уже имели место.

«Наиболее значительное из таких цунами произошло в 1958 году, когда оползень сошел и вызвал волну высотой в 600 метров на противоположной стороне фьорда, — пояснил Мастерман. — Самое недевнее было в 2015 году, когда поднялась волна высотой 200 метров».

В обоих случаях высвободившиеся массы породы были в десять раз меньше, чем в районе ледника Барри, подчеркивает Мастерман.

Газета.Ru

По словам Анны Лильедаль, специалиста, ведущего наблюдения за ледником, пока оползень движется довольно медленно, однако все может измениться в любой момент,

и тогда обрушившаяся в воды фьорда масса породы может вызвать волну высотой порядка 300 метров.

По словам ученых, исследование, посвященное опасности оползня, пока не опубликовано в рецензируемом журнале, однако они решили не тянуть с предупреждением об опасности, так как на это могут уйти месяцы.

«Мы хотели предупредить население, что этот оползень может обрушиться катастрофически, — пояснила Лильедаль. — А может и нет».

Триггером катастрофического движения оползя может стать что угодно — продолжительные дожди, снегопады, и волны тепла, способные ускорить таяние ледника.

Несмотря на удаленность фьорда, такое цунами может угрожать сотням людей — по словам местных властей в летний период там находится до 500 рыбаков и отдыхающих. Опасность грозит и городку Уиттиер, куда может дойти волна высотой порядка десяти метров, говорят ученые.

200-метровое цунами

О том, что цунами высотой сотни метров произошло лишь пять лет назад на Аляске и осталось никем не замеченным, ученые рассказали в 2018 году. Случившееся в октябре 2015 года во фьорде Таан на юго-востоке штата цунами ученые называют четвертым по величине, достоверно зафиксированным, правда, уже постфактум, за последние сто лет.

А его причина — таяние ледника, повлекшее гигантский оползень, навела ученых на мысль, что подобные катастрофические события могут в будущем все чаще происходить в различных частях света.

«Все больше подобных оползней будет происходить по мере того, как горные ледники и вечная мерзлота будут таять», — предположила тогда команда авторов под руководством Бретвуда Хаймана в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В период с 1961 по 1991 год ледник Тиндалл отступил примерно на 300 метров и остановился в нынешнем положении. Однако отход ледника от входа побережья не только полностью обнажил фьорд. Этот процесс сдвинул лед, ранее подпиравший огромный массив горных пород, которые потеряли свою опору.

Расчеты показали, что в залив в результате оползня обрушилось порядка 180 млн т камней и грунта, которые вызвали цунами. Когда лишенная поддержки масса камней устремилась в довольно узкий залив, это привело к возникновению огромного цунами, волна которого неслась со скоростью порядка 100 километров в час, рассчитали ученые.

Понять, что во фьорде Таан сошел оползень, ученым помог сейсмический отклик, и прибыли они туда относительно быстро — спустя восемь месяцев. На месте они стали заниматься обследованием береговой линии, поваленных деревьев, принесенных цунами груд камней и других обломков.