Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые рассказали об опасности дыхательных капель с коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 2 4 часа назад
Обычный разговор: еще один способ подхватить COVID-19
Фото: Газета.Ru
Американские ученые выяснили, что SARS-CoV-2 можно подхватить и при обычном разговоре, так как дыхательные капли с коронавирусом могут задерживаться в воздухе до 14 минут. Таким образом повышаются риски заболеть, если вы находитесь в закрытом помещении, в котором оказался больной человек. Врачи рассказали «Газете.Ru», нужно ли в таком случае отказываться от личного общения в публичных местах и как обезопасить себя в повседневной жизни.
При обычном разговоре у больного COVID-19 выделяются микрокапли с коронавирусом, которые могут задерживаться в воздухе от 8 до 14 минут, заявили исследователи Национального института диабета и болезней органов пищеварения и почек США и Университета Пенсильвании.
Ранее же сообщалось, что дыхательные капли падают на землю в пределах нескольких сантиметров от человека, поэтому заразиться можно, только если больной человек кашляет или чихает. Также было известно, что инфекция может передаваться при очень близком контакте или через различные поверхности — дверные ручки или поручни в общественном транспорте.
Так, эксперименты уже показывали, что кашель или чихание могут привести к смешению воздуха со слюной или слизью. Например, согласно более ранним исследованиям Университета Пенсильвании, во время кашля может возникать около 3000 дыхательных капель с вирусом, в то время как чихание может и вовсе увеличить их число до 40 000.
«Однако наши наблюдения подтверждают, что существует значительная вероятность того, что и обычная речь вызывает передачу вируса по воздуху», — сообщили авторы исследования изданию «Записки Национальной академии наук».
По их мнению, данное открытие объясняет, почему вспышки так часто происходят именно в замкнутых помещениях — таких, как больницы, дома престарелых и круизные лайнеры.
Чтобы увидеть, какова вероятность заражения COVID-19 во время простого разговора, ученые попросили добровольцев несколько раз повторить слова «будьте здоровы» в картонную коробку, внутреннюю часть которой осветили зелеными лазерами, помогающими отследить количество производимых волонтерами капель.
Так, лазерное сканирование показало, что во время разговора было произведено около 2600 дыхательных капель в секунду, что является достаточным количеством для распространения вируса.
Также на основе предыдущих исследований медики обнаружили, что, говоря громче, человек в еще большем объеме воспроизводит более крупные капли, из-за чего риски заразиться увеличиваются.
«Это значит, что если два человека стоят и разговаривают без масок и через пять минут в закрытом помещении в этом месте пройдет третий, то он действительно может получить какое-то количество вируса», — объяснила врач-инфекционист Екатерина Степанова «Газете.Ru»
Тем не менее в данном случае риск заразиться не столь высок, потому что небольшая доза коронавируса, попавшего в организм к здоровому человеку, может и не вызвать само заболевание.
Слова Степановой подтвердил и вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев.
«Конечно, может заразиться и простой прохожий. Это все тот же воздушно-капельный путь. Неважно, чихнул ли человек и это быстро передалось другому или же коронавирус немного повисел в воздухе, а второй человек просто вдохнул», — сказал медик «Газете.Ru».
При этом, по его словам, на улице шанс заражения значительно снижается.
«Ветер очень сильно разбавляет вирус. К тому же дыхательные капли в таком случае намного быстрее высыхают, и коронавирус деактивируется. Вероятность того, что его занесет ветром, чисто теоритически есть, но она очень низка», — пояснил вирусолог.
Для того чтобы избежать заражения, отказываться от разговоров и личного контакта не нужно, однако во время общения стоит использовать маски, подчеркнула Степанова. Такая мера не даст каплям с коронавирусом распространиться.
«Также необходимо соблюдать дистанцию — чем больше она, тем лучше. Например, для гриппа определили точную дистанцию 180 см, примерно столько же нужно и в случае COVID-19», — заключил Ларичев.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Газета.Ru: последние новости
Ученые опасаются цунами высотой 300 метров на Аляске Ученые опасаются цунами высотой 300 метров на Аляске Ученые выяснили, какие органы поражает коронавирус Ученые выяснили, какие органы поражает коронавирус Ученые связали COVID-19 с ростом сексуальности турецких женщин Ученые связали COVID-19 с ростом сексуальности турецких женщин
Комментарии 1
Наука , Другое , Статьи , Екатерина Степанова , Газета.Ru , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехия возмутилась осквернением памятника в России
Чехия возмутилась осквернением памятника в России
Почему магнитный полюс Земли «рванул» в Россию
Почему магнитный полюс Земли «рванул» в Россию
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение