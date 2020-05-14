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Ученые выяснили, какие органы поражает коронавирус 

Газета.Ru 4 часа назад
Поражение неизбежно: по каким органам бьет коронавирус
Фото: Газета.Ru
Помимо легких, коронавирус поражает сердце, печень, мозг и другие органы, предупреждают врачи. Эксперименты и результаты вскрытий показывают: от вируса страдает в первую часть дыхательная система и желудочно-кишечный тракт, но поражения других органов наблюдаются в трети, а то и в половине случаев.
Коронавирус поражает не только легкие, но и сердце, печень, мозг, кишечник и почки, сообщают врачи. Об этом свидетельствуют сразу два исследования из Китая и Германии.
Ранее исследователи уже обращали внимание, что при COVID-19 у пациентов развивается не только пневмония, но и инсульты или почечная недостаточность, в том числе и у молодежи. Следы вируса обнаруживались в кале пациентов, что говорит о не только воздушно-капельном, но и орально-фекальном пути передачи инфекции.
В первой работе, опубликованной в журнале Nature Medicine, китайские специалисты из Гонконгского университета использовали для изучения вируса органоиды (искусственно выращенные органы) людей и летучих мышей. У животных коронавирусы обычно поражают в первую очередь не только дыхательные пути, но и желудочно-кишечный тракт, поясняют они.
Как оказалось, SARS-COV-2 прекрасно чувствует себя в кишечнике и летучих мышей, и людей — он способен там не только жить, но и реплицироваться.
Также они изучили кал одной из пациенток. 68-летняя женщина поступила в больницу с высокой температурой, кашлем и жалобами на першение в горле. Уже после госпитализации у нее появилась диарея.
«Мы выделили образец вируса из ее стула, он все еще был заразен», — сообщают исследователи.
Авторы работы рассчитывают, что дальнейшие исследования с использованием органоидов позволят больше узнать как об особенностях вируса и путях его передачи, так и о его происхождении. Также они надеются, что удастся изучить и другие вирусы, которые потенциально могут передаваться от животных к человеку.
Исследователи напоминают о распространенности желудочно-кишечных симптомов при заражении коронавирусом, особенно у детей, и опасности контактов со стулом зараженных.
Немецкие исследователи из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф рассказали в статье в журнале New England Journal of Medicine о результатах вскрытия 27 пациентов. У многих из них на фоне коронавирусной инфекции развилась почечная недостаточность.
Однако даже у тех, кто не страдал от таких осложнений, следы вируса присутствовали в почках, печени, сердце, мозге, тканях глотки и крови.
В связи с этим ученые говорят о высоком органотропизме (способности воздействовать на определенные органы) вируса. В крови и мозге он встречался примерно в трети случаев, в прочих органах — в половине и более.
Лучше всего вирус чувствовал себя в почках, отмечают они, что объясняет частые случаи почечной недостаточности у больных.
Врачи опасаются, что способность вируса поражать такое большое количество органов усугубит хронические состояния. Особенно уязвимы к коронавирусу люди с болезнями сердца, диабетом, заболеваниями почек — и, с учетом того, что вирус «селится» в разных органах, он создает дополнительную угрозу здоровью таких пациентов.
«Исходя из результатов, воздействие вируса на почки — потенциальное объяснение известных случаев повреждения почек у пациентов с COVID-19, в том числе тех, которые не находятся в критическом состоянии, — пишут авторы работы. Наши результаты показывают, что SARS-CoV-2 обладает органотропизмом за пределами дыхательных путей, включая почки, печень, сердце и мозг, и мы предполагаем, что органотропизм влияет на течение болезни и, возможно, усугубляет ранее существовавшие состояния».
Кроме того, следы коронавируса сохраняются в сперме, предупредили ранее китайские врачи из 30-го военного госпиталя НОАК в Пекине.
Они работали с мужчинами, перенесшими COVID-19 в тяжелой форме. У 16% из них, в том числе и у тех, у кого симптомы пропали несколько недель назад, в сперме была обнаружена вирусная РНК.
Передача вируса половым путем, впрочем, маловероятна, отмечают ученые — жизнеспособных вирионов они пока не нашли. Однако исключать такую возможность не стоит и на всякий случай следует предохраняться и стараться не контактировать со спермой, пока нет более точных данных о ее заразности.
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Наука , Статьи , Германия , Китай
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