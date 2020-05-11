Названы причины ошибочных тестов на CОVID-19

Тесты на наличие коронавируса и антител могут вводить в заблуждение и ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU ( США ) Анча Баранова.

"На первой стадии никаких симптомов заболевания нет, но вирус уже размножается и человек инфекционен. Около 40% людей получают вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается стадия, где симптомы заметны. Однако у какого-то количества людей заболевание не идет дальше первой стадии", — сказала она.

По словам биолога, на первой стадии подавление вируса происходит за счет интерферонов, которые создают естественную защитную систему организма. Эта система может победить проникнувший вирус, не вырабатывая антитела, поэтому анализ на антитела у больного коронавирусом человека может быть отрицательным.

На второй фазе появляются симптомы: температура и кашель, далее может появиться одышка. В этой стадии вирус все еще размножается, и здесь уместно применять противовирусные препараты, которые предусматривает терапия CОVID-19. Кроме того, организм включает дополнительную защиту. Приблизительно в середине второй стадии он начинает вырабатывать антитела.

"Человек также может остаться на второй стадии, и заболевание не перейдет в более острую форму. На этой стадии вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат. Наступает следующая стадия, она еще более тяжелая. Повторюсь, на этой стадии вирус может быть внутри человека, а может уже и не быть", — добавила Баранова.

Она уточнила, что на третьей стадии может возникнуть цитокиновый шторм (неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма — ред.). Чаще всего на третьей стадии человека переводят в больницу, и возникает необходимость подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).