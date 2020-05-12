Хуже, чем кокаин: как сахар влияет на мозг

Всем известно, что чрезмерное употребление сахара представляет собой вред для здоровья. Но мало кто знает, что сахар в больших количествах может вызывать не только зависимость, в некоторых случаях даже сильнее наркотической, но и спровоцировать воспалительные процессы в мозге.

Обычно мы боимся прибавки в весе в священный месяц Рамадан из-за того, как питаемся в этот период. Речь, разумеется, идет о нашей склонности к излишнему употреблению сахара, сладостей и подслащенных напитков. Однако диета с высоким содержанием глюкозы — это не только путь к увеличению веса, наряду с этим страдают наши интеллектуальные способности. Да, вы можете не любить подслащенные продукты и напитки, но это не значит, что вы вовсе не употребляете рафинированный сахар, так как это один из наиболее распространенных ингредиентов обработанных продуктов питания. Ниже мы познакомимся поближе с негативным воздействием рафинированного сахара на наш мозг.

Не то же самое: рафинированный сахар и «хороший» сахар

Есть много видов сахара, но все они превращаются в глюкозу. При этом продукты, которые содержат натуральный сахар (натуральный сахар содержится во фруктах и овощах, орехах, цельнозерновых и бобовых), как правило, богаты другими питательными веществами, включая витамины, минералы, клетчатку и белок, необходимые для правильной работы организма.

Учитывая, что натуральный сахар, как правило, не вредит здоровью, так как не употребляется в излишне больших количествах, сосредоточим наше внимание на рафинированном сахаре, который извлекается из тростника или сахарной свеклы. Обычно это сахароза (состоит из фруктозы и глюкозы), которая присутствует в тортах, печенье, хлопьях и подслащенных напитках. Она также содержится в продуктах, которые мы не привыкли считать сладкими, таких как соусы, молоко с низким содержанием жира или кетчуп.

Хотя продукты, содержащие рафинированный сахар, являются хорошим источником энергии, в них мало питательных веществ или они могут вовсе в них отсутствовать, но при этом повышать уровень глюкозы в крови.

Глюкоза важна для мозга

Наш организм нуждается в энергии для поддержания жизни. Мы получаем ее из глюкозы, которая является простой формой сахара. Мы знаем, что употребление сахара в больших количествах может привести к самым разным проблемам со здоровьем вплоть до сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, не говоря уже о вреде зубам и избыточном весе. Что же насчет нашего мозга? Как сахар влияет на его работу?

Как уже упоминалось выше, глюкоза является основным источником энергии для каждой клетки в организме. Поскольку в мозге огромное количество нервных клеток, он является самым энергоемким органом. Такие функции мозга, как мышление, память и усвоение информации, тесно связаны с уровнем глюкозы в организме, степенью способности мозга использовать этот источник энергии.

Например, если в мозге недостаточно глюкозы, это мешают выработке нейротрансмиттеров, и связь между нейронами нарушается. Кроме того, гипогликемия может привести к потере энергии, необходимой для работы мозга, что приводит к ухудшению внимания и когнитивных функций.

Может ли повышенное потребление сахара превратиться в зависимость?

Когда мы едим, в нашем организме запускаются различные процессы. Наш язык посылает сигналы в мозг относительно вкуса того, что мы съели. Также кишечник и мозг начинают обмениваться сигналами, и последний начинает продуцировать дофамин, известный как гормон счастья, и благодаря этому мы чувствуем себя хорошо. В свою очередь это еще больше убеждает нас в том, что употребление этой пищи полезно. Когда речь идет о сахаре, чем больше дофамина высвобождается вашим мозгом, тем сильнее вы склонны увеличить количество употребляемой пищи.

«Центры вознаграждения» в мозге, на которые действует глюкоза, — это те же центры, которые стимулируются при употреблении наркотиков и алкоголя. Как показало исследование, опубликованное в 2018 году по итогам экспериментов на животных, а также на основе данных органов здравоохранения по вопросам ожирения и пищевой зависимости, имеются убедительные доказательства наличия так называемой «сахарной зависимости». Это расстройство, возникающее вследствие употребления психоактивных веществ, согласно 5 из 11 критериев, описанных в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (DSM-5).

Было проведено еще одно исследование на животных, согласно которому у некоторых людей сладкая пища может вызывать более сильную зависимость, чем кокаин, так как порой она влияет на «центры вознаграждения» гораздо сильнее наркотика.

Негативное влияние сахара на мозг опаснее, чем вы можете себе представить!

Несмотря на значимость глюкозы для работы мозга, о чем мы упомянули выше, этот источник энергии может вызывать серьезные проблемы. Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в 2012 году, выявило положительную связь между употреблением фруктозы и старением клеток. В 2009 году две группы ученых из Монреальского университета и Бостонского колледжа провели еще одно исследование. По его итогам была выявлена прямая связь между чрезмерным приемом в пищу глюкозы с ухудшением памяти и когнитивными нарушениями.

Кроме того, диета с высоким содержанием рафинированного сахара снижает выработку в мозге химического вещества, известного как нейротрофический фактор мозга (BDNF). Без него наш мозг не может создавать новые воспоминания, учиться и запоминать что-либо. Уровень содержания нейротрофического фактора мозга особенно низок у людей с нарушениями метаболизма глюкозы, например, диабетиков.

Другими словами, потребление рафинированного сахара всегда и значительным образом снижает выработку нейротрофического фактора мозга. Низкое содержание этого химического вещества в мозге начинает способствовать резистентности к инсулину (метаболический синдром) и вызывает диабет 2 типа, а также сопутствующие проблемы со здоровьем.

По результатам еще одного исследования, в связи с регулярным приемом в пищу рафинированного сахара мозг не получает сигналы о насыщении, что побуждает нас есть больше и все время проводить у холодильника. Также ученые выявили связь между низким уровнем нейротрофического фактора мозга, депрессией и деменцией.

Сахар и память

По мнению некоторых исследователей, употребление сахара в больших количествах может стать причиной воспалительного процесса в мозге, вызывая нарушения памяти. В исследовании 2016 года, опубликованном в журнале Behavioral Brain Research, было отмечено воспаление в гиппокампе мышей на диете с высоким содержанием сахара.

Тем не менее хорошей новостью может стать то, что вызванный глюкозой воспалительный процесс можно остановить. Согласно исследованию, опубликованному в 2017 году журналом Appetite, ухудшения памяти, вызванного приемом в пищу глюкозы, можно избежать, соблюдая диету с низким содержанием сахара.

Кроме того, исследования, опубликованные в журнале Nutrients в 2015 году, показали, что снижение употребляемой в пищу глюкозы, прием жирных кислот омега-3 и добавок с куркумином улучшает нашу память.

Влияние глюкозы на настроение

Исследование, опубликованное в журнале Diabetes care, показало, что люди с диабетом 2 типа сообщали об обострении таких чувств, как грусть и беспокойство во время резкого повышения уровня сахара в крови.

Второе исследование, опубликованное в 2017 году в журнале Nature, показало, что у людей, которые употребляли рафинированный сахар в большом количестве, вероятность развития психического расстройства и депрессии была на 23% выше, чем у остальных.

Эти и другие исследования убедительно демонстрируют, как большинство из нас наносит серьезный вред своему здоровью, употребляя продукты с высоким содержанием сахара. Поскольку в первую очередь удар приходится на наш мозг, потребление рафинированного сахара становится таким же опасным, как курение или алкоголизм.

Sasapost (Египет)