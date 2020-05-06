Даже выздоровевшим COVID-19 стоит нескольких лет жизни

Все чаще можно услышать, что умершим от коронавируса уже и так оставалось жить недолго. Но ученые выяснили, что это не так. Даже пожилые люди с сопутствующими тяжелыми заболеваниями могли бы прожить еще несколько лет. От COVID-19 умирают и молодые, а те, кто выжил, могут столкнуться с последствиями.

Звучит непреклонно: умирающим от коронавируса и так оставалось жить недолго, будь то из-за преклонного возраста или различных тяжелых сопутствующих заболеваний. Недавно к этому вопросу обратился мэр Тюбингена Борис Пальмер. Он заявил, что общими ограничениями «возможно, спасают людей, которые и так через полгода умерли бы». Позднее он извинился за свои слова. Но и другие, например, судебный медик Клаус Пюшель из Гамбурга, снова и снова указывают на хронические заболевания жертв коронавируса.

Ученые из Университета Глазго совместно с департаментом здравоохранения страны проверили это предположение в своем исследовании — и пришли к совсем другим выводам. Как выяснилось, мужчины — жертвы коронавируса могли бы в среднем прожить на тринадцать лет дольше, а женщины — на восемь. При этом было детально изучено влияние заболеваний, которые уже имелись у жертв до заражения коронавирусом.

Даже пожилые или люди с хроническими заболеваниями, по данным шотландских ученых, чаще всего могли бы прожить еще многие годы, если бы не заразились коронавирусом.

И молодые здоровые люди умирают от последствий инфекции

Ученые также сравнили общие данные ВОЗ о продолжительности жизни разных возрастных групп с данными о смертельных случаях среди заразившихся коронавирусом в Италии. Чтобы получить точную картину того, как имевшиеся ранее заболевания влияют на продолжительность жизни, шотландские ученые также включили в свое исследование текущие данные о заразившихся коронавирусом в Великобритании.

При этом исследователи в своих расчетах сосредоточились на пациентах с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, например, нарушениями сердечного ритма или сердечной недостаточностью, а также пациентах с инсультом, повышенным давлением, диабетом, деменцией, хронической обструктивной болезнью легких, раком, печеночной недостаточностью, заболеваниями почек.

Итальянские данные о смертности от коронавируса показали, что там особенно распространена гипертония в анамнезе. 73% всех скончавшихся страдали от высокого давления. На втором месте — диабет (31,3%) и сердечно-сосудистые заболевания (27,8%).

Также авторы исследования отметили, что шансы на выживание зависят и от других факторов, например, уровня медицинского обеспечения в разных регионах. Именно в отношении Италии есть подозрение, что смертность там велика в том числе и потому, что не все заболевшие получили должное лечение. О том, были ли жертвы коронавируса курильщиками и имели ли лишний вес, данных нет.

Средний возраст жертв коронавируса, по данным Института Роберта Коха в Германии, — 81 год. В шотландском исследовании цифры схожие. Но, несмотря на преклонный возраст многих скончавшихся от коронавируса, ученые предостерегают от поспешных выводов. С одной стороны, от вируса умирают и более молодые и здоровые люди. С другой стороны, имеющиеся хронические заболевания не означают автоматически раннюю смерть.

«Часто говорят, что заражение коронавирусом может стоить человеку одного-двух лет жизни, но обычно ситуация серьезнее», — резюмируют исследователи.

Чем старше больной и чем больше у него хронических заболеваний, тем меньше эта цифра. Но 80-летний человек в хорошей форме в среднем теряет из-за коронавируса одиннадцать лет жизни.