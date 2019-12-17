Дата «конца света» известна, но для россиян его не будет

«Конец света» уже близок. И дата известна

Россияне и тут попали под санкции, на сей раз вселенского масштаба: предстоящий парад планет невозможно будет увидеть с территории нашей страны. Значит, для россиян "конец света" отменяется. А насчет остальных пора начинать беспокоиться.

Семнадцатого декабря 1919 года сейсмолог и метеоролог из Сан-Франциско Альберт Порта впервые предсказал конец света в связи с так называемым парадом планет: шесть планет Солнечной системы должны были выстроиться по условной прямой линии. Согласно предсказателю, мощный магнитный вихрь должен был вызвать вспышки на Солнце, в пламени которых и сгорело бы все живое на Земле. Естественно, по всему миру началась массовая истерия и многочисленные самоубийства. Но все обошлось. Порта оказался просто очередным лжепоророком и шарлатаном. Впрочем, еще в XIX веке Артур Шопенгауэр ядовито заметил:

"Каждый принимает конец своего кругозора за конец света".

Однако со времен Порты каждый раз парад планет сопровождается апокалиптическими пророчествами. 10 марта 1982 года произошел редкий парад планет: все девять планет Солнечной системы (на тот момент девять — Плутон тогда еще считали планетой) собрались по одну сторону от Солнца. В Калифорнии из-за этого случилась форменная паника. А все почему? За несколько лет до этого небесного события какой-то шарлатан выпустил книгу "Эффект Юпитера", в которой утверждал, что парад планет приведет к мощнейшему землетрясению, которое сотрет Лос-Анджелес с лица земли. Поздравляем вас, гражданин, соврамши! Никаких катаклизмов не было. Хотя даже страшно подумать, что было бы, если бы землетрясение случилось. Это была бы действительно глобальная катастрофа. Можете представить себе нашу Землю без Голливуда? Я тоже не могу.

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"…И вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть" и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными".

Территория Западного полушария, Северной и Южной Америк, как раз и есть "четвертая часть" — 27,2% всей суши планеты.

Очередной "конец света" предсказывали в 2000-м году (ну как на "миллениуме" не заработать?!). Ждали падения огромного астероида, появления второй Луны, ядерной войны и много чего еще. Но год прошел без серьезных потрясений.

Потом предсказывали, что 11 августа 2001 года Землю должна была поглотить черная дыра, а в 2003 году планета должна была разлететься на множество частей.

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Потом вспомнили о календаре индейцев майя. Согласно их древней хронологии, современная эпоха должна была завершиться 21 декабря 2012 года. Американские ученые утверждали, что в это время Солнце должно попасть в зону Млечного пути, из-за чего произойдет обновление мира. Восприняв это заявление горе-ученых всерьез, многие стали массово скупать в магазинах товары первой необходимости: свечи, спички и соль. Ловкие бизнесмены вовсю торговали специальными наборами для выживания. Что в них входило? Мыло, банка консервов, свечи, соль и бутылка спиртного. А как же без алкоголя! И антисептик, и антидепрессант. Но и майя соврали…

© РИА Новости / Евгений Биятов /// Часы отсчета времени до конца света в парке им. Горького

Потом говорили, что апокалипсис наступит 19 августа 2017 года. А по расчетам ученых Гарвардского университета , конец света должен был произойти не 19 августа, а 12 октября 2017 года. Из-за сильнейшей вспышки на Солнце. Предсказание было, а убийственной вспышки так и не произошло.

Теперь поговаривают, что конец света следует ждать в марте 2022 года. Земля налетит на небесную ось, наверно…

"Да говорят еще, какая-то комета ли, планида ли идет; так ученые в митроскоп смотрели на небо и рассчитали по цифрам, в который день и в котором часу она на землю сядет"…

Ах, нет! Это из комедии А. Н. Островского "Праздничный сон ‒ до обеда".

Впрочем, россияне и тут попали под санкции, на сей раз вселенского масштаба: парад из пяти планет в марте 2022 года невозможно будет увидеть с территории нашей страны. Значит, персонально для россиян "конец света" отменяется.