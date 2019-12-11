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Социальные связи способствуют долголетию макак 

Популярная механика 4 часа назад
Социальные связи способствуют долголетию макак
Фото: Популярная механика
Объектом исследования были самки макак-резусов из популяции, ведущей свое начало от 30 обезьян, завезенных на Кайо Сантьяго в 1938 году из Индии. Эти животные в Азии живут группами, естественно, и на новом месте они повели себя так же.
Макаки-резусы являются одним из излюбленных медиками и биологами объектов различных опытов в лабораториях всего мира и в данном случае использовались в этом же качестве. Собственно, их предков когда-то для этого и привезли на остров.
В данном случае биологи в течение семи лет изучали четыре вида социальных связей в группе макак, а именно: факт общения со многими другими обезьянами, наличие стабильных связей с немногими избранными коллегами, участие в крупных группах с возможностью посредничества между подгруппами и совместная деятельность. Объектом изучения были только самки.
Выяснилось, что наличие стабильных дружеских отношений снижает вероятность смерти макаки на 11% в год. Прочие типы социальных отношений столь заметного влияния не имели.
Причины этого пока не ясны. Наличие подруги не помогает в доступе к пище, которой на островке много, и не защищает от хищников, которых там нет. Тем не менее, эффект налицо. Возможно, будущие исследования прояснят его причины.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B.
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Теги:
Наука , Наука и техника
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