Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество
В Раде назвали срок принятия Украины в НАТО
В Раде назвали срок принятия Украины в НАТО
Украина
Коллекторы ответят за выбивание долгов
Коллекторы ответят за выбивание долгов
Криминал
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
В мире

Ученые из Тюмени исследовали процессы левитации жидкости 

РИА Новости 1 час назад
Изучен процесс левитации жидкости
Фото: Dimos Poulikakos
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) исследовали поведение левитирующих кластеров из микрокапель воды. Результаты исследования опубликованы в журнале "Langmur".
Самоупорядочивание — очень интересный для ученых процесс. Он действует в системах с разной физической природой и, вероятно, имеет общие закономерности, которые определяют геометрию этих систем и механизмы самоупорядочивания.
Исследования самоупорядочивающихся систем и эффекта кластеризации еще очень далеки до создания обобщенной теории. Большое внимание ученых привлекают, например, акустический кластер (частицы упорядочиваются в акустическом поле) или коллоидный кластер (микрокапли масла самопроизвольно собираются в воде).
"Кластеры — это промежуточные системы. С одной стороны, взаимодействующих частиц достаточно много, с другой — крайне мало по сравнению со сплошной средой. И здесь возникают процессы, которые очень трудно математически описать и систематизировать. Они зависят от многих параметров системы и, что принципиально важно, от количества взаимодействующих в кластере частиц", — рассказал РИА Новости заведующий лабораторией микрогидродинамических технологий Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ Александр Федорец.
По его словам, обычный кластер из нескольких сотен капель имеет гексагональную структуру. Когда количество капель уже не превышает нескольких десятков, назовем их малыми кластерами, "голос" каждой капли становится определяющим — при добавлении одной капли весь кластер перестраивает свою структуру.
"После многих лет исследований, когда казалось, что мы зарегистрировали все возможные вариации структуры кластера, новый тип структуры стал большим сюрпризом. В перенаселенном кластере капли становятся слишком большой помехой для паровоздушной струи, и природа предлагает простое решение: капли выстраиваются в цепочки, формируя относительно широкие каналы. Как в старом городе с хаотичной застройкой "прибить" прямые проспекты…", — отметил Федорец.
По его мнению, эти данные позволяют лучше понять кластер и, соответственно, использовать его как инструмент для изучения химических и микробиологических процессов в микрокаплях аэрозоля, в том числе, в атмосфере Земли.
В будущем исследователи планируют узнать, существует ли что-то общее у капельных цепочек и, например, молекул полимеров, которые тоже можно рассматривать как цепные самоструктурируемые системы.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Последние новости
Миллер рассказал, что хочет Киев для подписания договора по транзиту Миллер рассказал, что хочет Киев для подписания договора по транзиту В Германии раскритиковали Украину из-за "Северного потока - 2" В Германии раскритиковали Украину из-за "Северного потока - 2" Украина отравила Америку Украина отравила Америку
Комментарии 
Теги:
Наука , Наука и техника , РИА Новости , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела 532
В Раде назвали срок принятия Украины в НАТО
В Раде назвали срок принятия Украины в НАТО 7
Коллекторы ответят за выбивание долгов
Коллекторы ответят за выбивание долгов 5
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
«Будет демарш»: Украина не простит Крым 524
Супруги вместе выносили общего ребенка
Супруги вместе выносили общего ребенка 2
Видео
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
00:15
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение