Глаза все выдали: чем привлекает грудь

Ученые выяснили, что в женской груди привлекает наибольшее внимание

Глядя на женскую грудь, люди в первую очередь изучают область соска и ее нижнюю часть, а потом уже все остальное, выяснили польские ученые. Они рассчитывают, что эта информация будет полезна пластическим хирургам, которые реконструируют грудь после операций.

Красота женской груди субъективна. Однако использование технологий айтрекинга (анализа направления взгляда) позволит выяснить, какие именно ее части притягивают взгляд в первую очередь, предположили исследователи из Медицинского университета Варшавы Они определили, какие части груди привлекают тех, кто ее разглядывает. Исследователи надеются, что эти данные будут полезны при реконструктивных операциях груди, направленных на то, чтобы придать ей естественную форму. Свои выводы ученые изложили в статье в журнале Plastic and Reconstructive Surgery.

Какого-либо стандарта относительно формы при пластических операциях по реконструкции груди после операций или ее увеличении не существует — хирург и пациентка могут иметь совершенно разные взгляды на то, как должен выглядеть результат. Исследователи предложили сотне добровольцев (50 мужчин и 50 женщин) оценить, насколько для них привлекательны восемь компьютерных моделей женской груди. Модели варьировались по размеру и по степени птоза (обвисания) груди.

Пока участники рассматривали грудь, исследователи следили за направлением их взгляда с помощью айтрекера, специального устройства, определяющего координаты взора. Просмотр каждого изображения длился 30 секунд. В среднем, участники смотрели на грудь лишь 22 секунды — остальное время моргали или изучали другие области экрана.

При разглядывании разных частей наблюдались небольшие различия — так, мужчины чуть дольше смотрели на верхнюю часть груди, чем женщины. Но, в среднем, результаты были схожие.

И женщины, и мужчины чаще и дольше всего задерживали взгляд на нижних частях груди и области соска — на каждую из этих частей приходилось почти по трети времени.

Складку под грудью они рассматривали около 10% времени, менее 1% уходило на осмотр грудины, шеи и ключиц. При этом чем более выражен был птоз, тем больше внимания участники уделяли нижней части груди.

Порядок изучения моделей тоже мало различался в зависимости от пола. И мужчины, и женщины в первую очередь смотрели на область соска, затем — на нижнюю внутреннюю часть груди и область под ключицами.

«Мы смогли понять, на что конкретно смотрят люди, и где следует улучшить результаты работы хирургов, — комментирует исследование доктор Гордон Ли. — Понимая особенности взгляда людей на грудь, мы можем сосредоточить хирургические операции на достижении оптимальной симметрии».

«Изучая, куда направлен взгляд человека, мы видим, на что он обращает внимание — будь то шрам, тень, сгиб или складка, — говорит доктор Рахим Назерали. — Эта технология позволяет нам сосредоточиться на одних частях груди и не трогать другие, чтобы обеспечить пациентке наилучший возможный результат».

До сих пор для оценки привлекательности груди использовались опросники, что вносило в результаты исследований значительный элемент субъективизма, отмечают исследователи. Айтрекинг же позволил объективно установить, куда в первую очередь смотрят мужчины и женщины, видя перед собой грудь.

«Благодаря объективному анализу направления взгляда наблюдателя, технология айтрекинга может дать лучшее представление о визуальном восприятии эстетики груди и ее симметрии, — говорит Петр Петрушки, ведущий автор исследования. — Следует подчеркнуть, что мы до сих пор не знаем, как параметры направления взгляда влияют на субъективную оценку привлекательности груди».

Исследователи отмечают, что их целью не было установить, какую именно грудь люди считают более привлекательной, а какую — менее: вкусы у людей значительно различаются. Однако полученная информация о том, какие ее части привлекают взгляд, позволит пластическим хирургам понять, каким частям нужно уделить особое внимание при операциях, а ученым — на чем сосредоточиться в дальнейших исследованиях.

Так, область ключиц и шеи в дальнейшем можно исключить — они в оценке груди практически не играют роли.

Также хирургам следует внимательно подходить к выбору имплантов — ранее компании Allergan пришлось отозвать с американского, французского, канадского и австралийского рынков импланты груди Biocell. Их использование повышало риск развития анапластической крупноклеточной лимфомы, редкой и агрессивной формы рака, поражающей клетки иммунной системы. Из 573 случаев заболевания, оказавшихся в распоряжении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), 481 был связан именно с этими имплантами.