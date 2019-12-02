Кошмар во сне и наяву: зачем снятся плохие сны

Кошмар во сне и наяву. Ученые выяснили, зачем нам снятся плохие сны

Для нашего здоровья, оказывается, имеют значение не только продолжительность и качество сна, но и то, что мы видим во сне.

Команда ученых из Женевского университета опубликовала статью "Страх во сне и в бодрствовании: свидетельство аффективного гомеостаза день/ночь". Специалисты провели два эксперимента для детального анализа мозговой активности спящего человека. Во время одного из них они выявили две области в коре головного мозга, связанные с возникновением чувства страха во время сна — это поясная извилина и островок.

Островком называется структура мозга, связанная с формированием сознания и эмоций. Поясная извилина — это часть мозга, отвечающая за поведение и двигательные реакции в ситуации опасности. Заранее было известно, что эти области активировались при переживании страха наяву. Теперь ученым удалось доказать, что эти же участки коры задействованы во время ночных кошмаров.

Во время проведения второго эксперимента психиатры и неврологи при помощи специального оборудования установили, что люди, видевшие во сне кошмары, во время бодрствования меньше беспокоились, когда им демонстрировали неприятные изображения.

Ученые пришли к выводу, что существует выраженная связь между переживаниями во время сна и реакцией на стресс во время бодрствования.

Таким образом, пугающие сновидения буквально необходимы человеку. При помощи кошмаров во сне мозг подготавливает себя к реакциям на "кошмары" наяву.

Но у кошмаров есть и другая функция, об этом в эфире радио Sputnik рассказал специалист нейро-логопедического центра "Выше радуги", нейропсихолог Кубат Каниметов:

"Ко сну нужно относиться, как к зеркалу жизни, поэтому нельзя игнорировать как кошмары, так и положительные сны. Если говорить о медицине, то кошмар связан с негативными переживаниями, которые человек ощущает в течение реальной жизни. Существуют кошмары, которые вызываются исключительно физическим здоровьем человека, медицинскими показаниями. Кошмары могут возникать в случае заболеваний щитовидной железы, в случае гормональных сбоев. Кроме того, в современном мире люди мало спят, да еще и спят некачественно. Несмотря на то, что человек может спать 8-10 часов, количество глубокого сна небольшое. При измерениях выясняется, что человек не высыпается, а следовательно не отдыхает, его организм не насыщается новыми силами", — поясняет специалист.

Недостаток или плохое качества сна действительно являются проблемой современного мира. Недавнее исследование показало, что только каждый третий россиянин спит рекомендованные восемь часов. А недосып может привести к печальным последствиям — таким как ожирение, риск развития инфаркта и инсульта, а также к разрушению мозга.

Для качественного сна без кошмаров нейропсихолог Кубат Каниметов рекомендует придерживаться элементарных правил — это соблюдение режима, отказ от вредных привычек и здоровый образ жизни. Самые что ни на есть простые вещи, но как же трудно их бывает придерживаться.