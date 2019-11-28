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Армия

Ученые обнаружили следы древнего моря в Туве 

ТК «Звезда» + ещё 2 37 минут назад
Ученые обнаружили следы древнего моря в Туве
Фото: Konstantin Mikhailov 2001 11 29
Доказательство того, что на месте обширных степей много миллионов лет назад было море нашли сотрудники ИНГГ СО РАН.
В ходе масштабного исследования в Центральной Туве специалисты института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН предположили, что во времена ордовикского периода, около 470 млн лет назад, на месте степей было море.
На данную гипотезу их подтолкнули обнаруженные характерные речные отложения, сообщает пресс-служба ВУЗа.
«Изучение осадочных толщ позволяет предполагать, что существовал не только морской бассейн, но и впадающие в него реки, существовавшие на прилегающей расчлененной суше», — уточняет старший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии палеозоя Ольга Обут.
Она также добавила, что в результате исследования было обнаружено большое количество окаменелых останков водной фауны возрастом около 380 млн лет — кораллы, конодонты, криноидеи и мшанки — которые свидетельствует о теплом и мягком климате в те времена.
В тоже время, более поздние находки каменноугольного и пермского периода являются не морскими, а континентальными, что подтверждают большие залежи углей.
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Теги:
Наука , Наука и техника , РАН , Республика Тыва
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