В Сибири нашли древнейшую в мире собаку

В вечной мерзлоте у реки Индигирка, к северо-востоку от Якутска , летом 2018 года шведских учёные нашли щенка, который теперь считается древнейшей собакой в мире.

С момента обнаружения находки до осени 2019 года шло исследование обнаруженной находки с участием специалистов Шведского центра палеогенетики (CPG) и российских учёных Института прикладной экологии Севера, входящего в состав Северо-Восточного федерального университета.

"Профессор эволюционной генетики Лав Дален заявил, что обычно первого анализа ДНК достаточно, чтобы понять, с кем мы имеем дело — с волком или собакой. В распоряжении CPG крупнейшая в Европе база ДНК собак со всего мира, но в данном случае с первой попытки не удалось однозначно идентифицировать животное", — приводит слова заведующего экспозиционным отделом лаборатории "Музей мамонта им. П. А. Лазарева" НИИ прикладной экологии Севера СВФУ им. М. К. Аммосова Сергея Федорова The Siberian Times.

По мнению учёных, обнаруженный щенок Догор (на якутском языке означает "друг") является представителем ранней собаки — переходной стадии от волка к собаке. Предварительный возраст щенка оценивается в 18 000 лет, что позволяет называть его древнейшей на сегодняшней день собакой в мире. Официально на данный момент считается, что собаки были одомашнены примерно 10-15 тысяч лет назад.

Благодаря нахождению в вечной мерзлоте у Догора полностью сохранились кости и мягкие ткани, шерсть, ресницы, усы и зубы. В настоящее время учёные продолжают изучение щенка для установления точного происхождения животного.