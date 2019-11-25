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На Земле обнаружено абсолютно безжизненное место 

Популярная механика + ещё 1 23 минуты назад
На Земле обнаружено абсолютно безжизненное место
Фото: firstpost.com
Исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology and Evolution, показало, что в кратере вулкана Даллол, расположенного на севере Эфиопии, жизнь отсутствует в принципе. Это не только самое жаркое место на Земле, где даже зимой температура воздуха не опускается ниже 45 градусов по Цельсию. Здесь много соли, а на поверхность выходят ядовитые газы, а также кипящая в период гидротермальной активности вода.
Исследователи утверждают, что этой местности очень много гиперсолевых и гиперкислотных образований, рН которых составляет от 0 (очень кислый) до 14 (очень щелочной).
В более ранних исследованиях говорилось о том, что в этой экстремальной среде некоторые микроорганизмы все же могут развиваться. Поэтому ученые приводили это место в качестве примера невероятно широких границ обитаемости.
«После анализа гораздо большего количества образцов, чем в предыдущих работах, мы убедились, что в этих соленых, горячих и гиперкислотных пулах и в соседних магниевых резервуарах нет микробной жизни», — заявляет соавтор исследования Лопес Гарсия из Испанского фонда науки и техники.
Исследователи обнаружили большое разнообразие типа примитивных соленолюбивых микроорганизмов в пустыне и соленых каньонах вокруг этого гидротермального участка, но не в бассейнах гиперкислоты и гиперсолина, а также в черных и желтых озерах Даллола, которые богаты магнием.
«И все это, несмотря на то, что микробное рассеивание в этой области из-за ветров и человеческого фактора является весьма интенсивным», — говорит Лопес Гарсия.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Погода , Эфиопия
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