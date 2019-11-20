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Политика

Ученые требуют защитить дикую природу от человеческого шума 

+1 51 минуту назад
Дикую природу требуют защитить от человеческого шума
Фото: Reuters
Британские исследователи изучили более 100 работ и оценили, как влияют на дикую природу шум от человека и от человеческой деятельности — дорожного движения, самолетов, поездов, кораблей, заводов и бурения скважин, сообщает The Guardian. Они считают, что уровень шума нужно контролировать и ограничивать, так как он негативно влияет на большинство видов животных, а не только на самых чувствительных.
Исследование было опубликовано в журнале Biology Letters Королевского общества Великобритании. Оно было основано на экспериментах, в которых у животных измеряли уровень гормонов и фиксировали особенности поведения до воздействия шума и после.
Как правило, уровень антропогенного шума чуть ниже 4 кГц. Он пересекается с частотами, на которых общаются животные и мешает им общаться, искать пищу, охотиться и таким образом может нарушить всю экосистему.
Говоря об изменении климата, химическом и пластиковом загрязнении, разрушении среды обитания — нужно не забывать и про негативное влияние антропогенного шума на животных, говорят авторы доклада. Они подчеркивают, что, если из-за шума исчезнут насекомые, которые занимаются опылением, то пострадают и растения.
В 2017 году британские ученые исследовали, как влияют на рыб и других морских обитателей ветряные электростанции. Выяснилось, что из-за шума они становятся более уязвимы и чаще погибают.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Экология , The Guardian
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