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Американский астронавт Морган промочил ноги в открытом космосе 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Американский астронавт промочил ноги в открытом космосе
Фото: Вести.Ru
Инцидент произошел во время одного из запланированных выходов Эндрю Моргана. Астронавт провел шесть с половиной часов в открытом космосе, а когда вернулся на станцию, обнаружил воду в своем правом ботинке, передает "Россия 24".
По словам представителя NASA, причиной стала небольшая пробоина в скафандре. Сейчас специалисты ведомства выясняют, как такое могло произойти. При этом, как заявляют в космическом агентстве, на график выходов в открытый космос ситуация не повлияет.
В декабре американский астронавт вместе с итальянским коллегой должны будут провести ремонтные работы прибора для поиска темной материи.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Эндрю Морган , Роскосмос
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