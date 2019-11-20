Названа возможная причина смерти Тутанхамона

Возможная причина смерти Тутанхамона названа в Египте

Древнеегипетский фараон Тутанхамон умер в результате заражения крови, которое получил при переломе ноги. К такому мнению пришёл египетский археолог Захи Хавасс.

Он отметил, что до сих пор неизвестна точная причина смерти Тутанхамона. Травмы на теле правителя Египта указывают и на несчастный случай, и на покушение, сообщает издание Daily Star.

Учёный предполагает, что фараон сначала упал с колесницы и сломал ногу. Умер через пару дней из-за попавшей в рану инфекции. Хавасс надеется получить подтверждение своей версии после новейшего исследования ДНК Тутанхамона. Его результаты станут известны в 2020 году.

Ранее News.ru сообщал, что скульптурное изображение головы Тутанхамона будет выставлено на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне. Цена изваяния, которое станет лотом вопреки многочисленным протестам Египта, может составить $5,1 млн Скульптура, изображающая фараона в образе бога солнца Амона, входит в частную коллекцию Resandro Collection.