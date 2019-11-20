Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Еще одна страна потребовала от России вернуть земли
Еще одна страна потребовала от России вернуть земли
В мире
Пилот объявил о посадке в Москве вместо Киева
Пилот объявил о посадке в Москве вместо Киева
Происшествия
Массовые казни предрекли на Украине
Массовые казни предрекли на Украине
Политика
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Происшествия

Возможная причина смерти Тутанхамона названа в Египте 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Названа возможная причина смерти Тутанхамона
Фото: globallookpress.com
Древнеегипетский фараон Тутанхамон умер в результате заражения крови, которое получил при переломе ноги. К такому мнению пришёл египетский археолог Захи Хавасс.
Он отметил, что до сих пор неизвестна точная причина смерти Тутанхамона. Травмы на теле правителя Египта указывают и на несчастный случай, и на покушение, сообщает издание Daily Star.
Учёный предполагает, что фараон сначала упал с колесницы и сломал ногу. Умер через пару дней из-за попавшей в рану инфекции. Хавасс надеется получить подтверждение своей версии после новейшего исследования ДНК Тутанхамона. Его результаты станут известны в 2020 году.
Ранее News.ru сообщал, что скульптурное изображение головы Тутанхамона будет выставлено на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне. Цена изваяния, которое станет лотом вопреки многочисленным протестам Египта, может составить $5,1 млн Скульптура, изображающая фараона в образе бога солнца Амона, входит в частную коллекцию Resandro Collection.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
News.ru: последние новости
Археологи нашли доказательства событий из Библии Археологи нашли доказательства событий из Библии Полярник предсказал исчезновение льда в Арктике через 10 лет Полярник предсказал исчезновение льда в Арктике через 10 лет Умные люди быстрее обучаются игре на музыкальных инструментах Умные люди быстрее обучаются игре на музыкальных инструментах
Комментарии 
Теги:
Наука , Наука и техника , Египет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна потребовала от России вернуть земли
Еще одна страна потребовала от России вернуть земли 54
Пилот объявил о посадке в Москве вместо Киева
Пилот объявил о посадке в Москве вместо Киева 5
Массовые казни предрекли на Украине
Массовые казни предрекли на Украине 28
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ
Полковник «Альфы» объяснил нокаут спецназовца ФСБ 502
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины 836
Видео
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
00:38
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
Происшествия Криминал
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
01:00
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
В мире Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть