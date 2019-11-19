Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Общество
Доцента-убийцу "оправдывают" полнолунием
Доцента-убийцу "оправдывают" полнолунием
Происшествия
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика

В США обнаружили зубы неизвестной гигантской акулы 

Российская Газета 1 час назад
В США обнаружили зубы неизвестной гигантской акулы
Фото: Taylor & Francis
Палеонтологи изучили и описали ранее неизвестный науке вид вымершего морского хищника возрастом около 91 миллиона лет, идентифицировать который удалось по найденным на территории США окаменелым зубам.
Исследование готовится к публикации в научном журнале Journal of Vertebrate Paleontology, а его краткий анонс представлен на портале Phys.org. Речь идет об ископаемой акуле, окаменелые останки которой были обнаружены еще в 2010 году на ранчо в штате Канзас.
В руки исследователей тогда попала целая коллекция окаменелостей, включавшая в себя 134 зуба, 61 позвонок и 23 фрагмента хрящей и чешуек. Изначально ученые предполагали, что неполный и обезглавленный скелет принадлежал представителю известного вида Cretodus crassidens — вымершей акулы, впервые найденной в Англии, но затем встречавшейся и на территории Северной Америки.
Однако детальное изучение показало, что ни один найденный зуб не соответствовал типичной форме зубов представителей Cretodus crassidens. Исследование показало, что этот морской монстр ранее не был известен науке.
Новый вид получил название Cretodus houghtonorum. Он сразу же был включен в список наиболее крупных животных эпохи динозавров. Анализ позвонков позволил подсчитать, что длина тела этих древних акул превышала пять метров, а самые крупные из них дорастали почти до семи метров в длину.
Причем Cretodus houghtonorum рождались уже достаточно крупными. По оценкам авторов работы, при рождении длина их тела составляла около 1,2 метра. Эти существа обитали в период от 144 до 66 миллионов лет назад.
Впрочем, возраст найденной окаменелости оценен примерно в 91 миллион лет. Исследователи полагают, что это была довольно медлительная акула. Она принадлежала к группе Lamniformes, которая включает в себя современных больших белых и тигровых акул.
Кстати, при проведении раскопок было найдено несколько окаменелых зубов и два окаменелых фрагмента плавников, которые принадлежали хрящевым рыбам из отряда гибодонтообразных. Это указывает на то, что хищники Cretodus houghtonorum охотились на более мелких акул и их ближайших родственников.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Российская Газета: последние новости
Ученые впервые показали 3D-снимок найденного в Турции "Ноева ковчега" Ученые впервые показали 3D-снимок найденного в Турции "Ноева ковчега" В Эквадоре в 2100-летних могилах нашли тела в "шлемах" В Эквадоре в 2100-летних могилах нашли тела в "шлемах" В Египте открыт доступ к усыпальнице смотрителя пирамид В Египте открыт доступ к усыпальнице смотрителя пирамид
Комментарии 
Теги:
Наука , Наука и техника , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400 245
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры 22
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием 39
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах 100
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
00:43
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
Наука и техника
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
02:20
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
05:05
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия Ближний Восток
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение