В Швеции воссоздали облик 7000-летней женщины-шамана

Швеции археолог и скульптор Оскар Нильссон сумел воссоздать внешний облик женщины, чье богатое погребение было обнаружено при проведении раскопок еще в 1980-е годы. Он назвал ее "шаманом", поскольку эта женщина была погребена около 7000 лет назад на "троне" из оленьих рогов.

Как сообщает Live Science, речь идет о представительнице народа охотников-собирателей, которые проживали на территории современной Швеции около 7000 лет назад.

Останки женщины были найдены в Скейтхольме — археологическом участке на южном побережье Швеции. Ее могила находилась среди других захоронений, датируемых 5500-4600 гг. до н.э.

Примечательно, что захоронение было вертикальным. Женщину погребли сидящей на "троне", изготовленном из оленьих рогов. Предыдущие исследования показали, что она умерла в возрасте от 30 до 40 лет. Ее рост составлял около 1,5 метра.

Основываясь на данных анализа ДНК, взятой из других могил в Скейтхольме, исследователи установили, что эти люди обладали светлыми глазами и темной кожей.

Чуть ранее журнал National Geographic уточнил, что Оскар Нильссон весьма кропотливо воссоздавал облик этой женщины. Судя по богатому погребению, она была очень важным членом общества.

Нильссон использовал точную 3D-копию оригинального черепа, при помощи которого он буквально собрал лицо, мышцу за мышцей. А для воссоздания тела использовал "живую модель" с аналогичным ростом и телосложением.

Одежда и украшения были изготовлены из местных материалов Хеленой Гьерум, которая помогала скульптору. Надо сказать, что именно Нильссон сделал 7000-летнюю женщину шаманом. Художник увидел ее таковой.

У ученых нет доказательств того, что эта женщина общалась с духами. Однако, по мнению Нильссона, на это указывают атрибуты. Так, эта голубоглазая женщина носила накидку из перьев, ожерелье из сланца и пояс, изготовленный из 130 зубов различных животных.

Кроме того, ее темная кожа была украшена светлыми узорами, а на "троне" она сидела, скрестив ноги. Реконструкция также показала, что взгляд у нее был довольно суровым.