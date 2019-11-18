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Ученые заглянули в гробницу главы Священной Римской империи 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Ученые заглянули в гробницу главы Священной Римской империи
Фото: APA/DOMBAUHUTTE TO ST. STEPHAN
В Вене ученые при помощи небольших видеокамер исследовали изнутри последнюю нетронутую часть гробницы германского императора Священной Римской империи Фридриха III. Результаты исследователи назвали сенсационными.
Краткий отчет об исследовании приводит Archaeology News Network. Гробница императора Фридриха III (1415-1493 годы) находится в Соборе Святого Стефана в Вене.
Она считается одним из главных шедевров позднего периода готической архитектуры. По мнению исследователей, полное вскрытие гробницы невозможно без повреждений. Поэтому изучают ее с крайней осторожностью.
Например, еще в 1969 году в гробнице было просверлено небольшое отверстие. Ходили слухи, что могила пуста, но впоследствии они были опровергнуты. Именно это отверстие сейчас и использовали ученые, чтобы при помощи небольших видеокамер заглянуть внутрь.
Помимо императорских знаков отличия, они обнаружили в гробнице отчеканенные на заказ монеты, большое распятие с изображением Иисуса и различные ценные ткани.
Также была обнаружена корона, вероятно, выполненная из позолоченного серебра. По мнению ученых, это один из самых старых сохранившихся образцов короны, который был характерен для императорского дома Габсбургов в последующие века.
Полные результаты исследования будут обнародованы в ближайшее время. Пока же ученые ограничились кратким описанием и несколькими снимками, сделанными в процессе изысканий.
Фридрих III правил 53 года, он дольше всех занимал трон главы Священной Римской империи. Кроме того, он был единственным Габсбургом, коронованным в Риме по традициям средневековья. Произошло это в 1452 году. Фридрих III, который считается последним императором средневековья, был коронован папой Николаем V.
Его преемник Максимилиан I считался императором Священной Римской империи с 1508 года. Он был реформатором. При нем, с 1512 года империя получила свое новое название — Священная Римская империя германской нации.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Иисус Христос , Вена
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