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Археологи нашли доказательства событий из Библии 

News.ru + ещё 1 51 минуту назад
Найдены доказательства событий из Библии
Фото: News.ru
Эксперты обнаружили древние надписи возле возвышенности Джабаль-эль-Лауз в Саудовской Аравии. Они написаны на малоизученном языке еврейской письменности и находятся на месте, где, согласно Библии, Бог встретился с Моисеем.
Мнения археологов о находке разладились. Одни говорят, что это не подтверждает присутствие евреев в этом месте. Такого же мнения придерживается правительство государства. Однако в организации The Doubting Thomas Research Foundation (DTRF) уверены в обратном.
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Доктор Майлз Джонс изучил находку по фотографиям. Он считает, что надписи датируются временем Исхода, сообщается на сайте организации. Этот факт подтвердил и независимый эксперт Тодд Итон.
Согласно Библии, Бог пришёл к Моисею на горе Синай. При этом некоторые исследователи уверены, что речь идёт именно о Джабаль-эль-Лауз в Саудовской Аравии, а не в Египте.
Как ранее писал News.ru, эксперты Букингемского университета провели раскопки возле реки Блик Мид недалеко от Стоунхенджа. Они нашли поселение, в котором могли жить строители памятника.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Саудовская Аравия
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