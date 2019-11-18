Найдены доказательства событий из Библии

Археологи нашли доказательства событий из Библии

Эксперты обнаружили древние надписи возле возвышенности Джабаль-эль-Лауз в Саудовской Аравии . Они написаны на малоизученном языке еврейской письменности и находятся на месте, где, согласно Библии, Бог встретился с Моисеем.

Мнения археологов о находке разладились. Одни говорят, что это не подтверждает присутствие евреев в этом месте. Такого же мнения придерживается правительство государства. Однако в организации The Doubting Thomas Research Foundation (DTRF) уверены в обратном.

Доктор Майлз Джонс изучил находку по фотографиям. Он считает, что надписи датируются временем Исхода, сообщается на сайте организации. Этот факт подтвердил и независимый эксперт Тодд Итон.

Согласно Библии, Бог пришёл к Моисею на горе Синай. При этом некоторые исследователи уверены, что речь идёт именно о Джабаль-эль-Лауз в Саудовской Аравии, а не в Египте.

Как ранее писал News.ru, эксперты Букингемского университета провели раскопки возле реки Блик Мид недалеко от Стоунхенджа. Они нашли поселение, в котором могли жить строители памятника.