Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Мужелоство" в армии РФ: Минобороны сделало заявление
"Мужелоство" в армии РФ: Минобороны сделало заявление
Происшествия
Полицейский сломал ногу, избивая задержанного
Полицейский сломал ногу, избивая задержанного
Происшествия
Бузова собралась на Евровидение
Бузова собралась на Евровидение
Шоу-бизнес
"Путин просто издевается над ним"
"Путин просто издевается над ним"
Украина

Илон Маск займется лечением шизофрении 

Рамблер + ещё 6 13 минут назад
Илон Маск займется лечением шизофрении
Фото: РИА Новости
Изобретатель Илон Маск пообещал, что его стартап Neurolink «решит проблемы» аутизма и шизофрении. Об этом он рассказал в интервью авторам подкаста «Искусственный интеллект», передает портал «+1».
Маск заявил, что проект Neurolink должен решить проблемы, связанные с нарушением работы мозга.
«Это может быть что угодно, например, аутизм, шизофрения, потеря памяти — как у всех в определенном возрасте, когда родители не могут вспомнить имена своих детей и тому подобное», — сказал он.
Также он отметил, что в будущем Neuralink найдет метод, позволяющий лучше понять, как функционирует человеческий мозг и устроено сознание.
В июле компания Neurolink разработала чип для мозга, который должен вживляться за ухо и соединяться с мозгом нейронитями, которые будут стимулировать нейроны. Также компания объявила о создании робота-хирурга, который будет вживлять в мозг по шесть нейронитей в минуту.
Илон Маск пообещал, что эта революционная технология позволит пациентам с болезнями Паркинсона, Альцгеймера, с повреждениями головного и спинного мозга, и даже полностью парализованным людям принимать и передавать информацию, используя смартфоны и компьютеры.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Комментарии10 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Наука , Наука и техника , Илон Маск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мужелоство» в армии РФ: Минобороны сделало заявление
«Мужелоство» в армии РФ: Минобороны сделало заявление 10
Полицейский сломал ногу, избивая задержанного
Полицейский сломал ногу, избивая задержанного 8
Бузова собралась на Евровидение
Бузова собралась на Евровидение 10
«Путин просто издевается над ним»
«Путин просто издевается над ним» 45
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение 132
Видео
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
03:05
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение