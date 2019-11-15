Илон Маск займется лечением шизофрении

Изобретатель Илон Маск пообещал, что его стартап Neurolink «решит проблемы» аутизма и шизофрении. Об этом он рассказал в интервью авторам подкаста «Искусственный интеллект», передает портал «+1»

Маск заявил, что проект Neurolink должен решить проблемы, связанные с нарушением работы мозга.

«Это может быть что угодно, например, аутизм, шизофрения, потеря памяти — как у всех в определенном возрасте, когда родители не могут вспомнить имена своих детей и тому подобное», — сказал он.

Также он отметил, что в будущем Neuralink найдет метод, позволяющий лучше понять, как функционирует человеческий мозг и устроено сознание.

В июле компания Neurolink разработала чип для мозга, который должен вживляться за ухо и соединяться с мозгом нейронитями, которые будут стимулировать нейроны. Также компания объявила о создании робота-хирурга, который будет вживлять в мозг по шесть нейронитей в минуту.

Илон Маск пообещал, что эта революционная технология позволит пациентам с болезнями Паркинсона, Альцгеймера, с повреждениями головного и спинного мозга, и даже полностью парализованным людям принимать и передавать информацию, используя смартфоны и компьютеры.