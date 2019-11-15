Расшифрованы надписи из подземелья в Саккаре

Египтолог Роджер Бэгнолл из Нью-Йоркского университета расшифровал надписи на фресках и барельефе, которые были найдены в римских катакомбах в некрополе города Саккары в Египте . В них упоминаются Деметрия и Менелай, служившие Богу.

Как уже рассказывала "РГ", находка была сделана во время раскопок на восточном скалистом уступе северного плато Саккары, примерно в 30 км к югу от Каира . Катакомбы возрастом около 2000 лет обнаружила археологическая миссия во главе с Нозомо Каваи из Университета Канадзавы в Японии

Научное издание Live Science попросило эксперта по римскому периоду Египта профессора Роджера Бэгнолла перевести надписи, найденные в гробнице. Они хорошо видны на снимках, обнародованных Министерством по делам древностей Египта.

Так, одна из древних фресок, видимо, изображает женщину по имени Деметрия, одетую в изысканное платье и несущую в руках виноград. Какое-то домашнее животное смотрит на нее снизу вверх, положив две лапы ей на платье.

Греческая надпись на фреске гласит: "Деметрия, дочь Менелая, внучка Аммонии, достойная, прощай". По мнению Бэгнолла, Аммония была бабушкой Деметрии по отцовской линии. Имя дедушки не упоминается — возможно, отец Деметрии был незаконнорожденным.

На другом барельефе изображены древнеегипетские боги Сет, Тот и Анубис. Под ними расположена надпись на греческом языке, которую профессор Бэгнолл перевел так: "о Менелае, сыне Филаммона, рабе и благоговейном".

Бэгнолл отметил, что греческое слово "Therapeutes", использованное в надписи для обозначения рабства, очень редко встречается в египетских документах. Это указывает на то, что данный человек, вероятно, был слугой Бога, а не человека.

Напомним, в катакомбах также были обнаружены два идентичные статуи, предположительно, изображающие львов, которые охраняли покой мертвых.