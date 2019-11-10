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Генетики объяснили «иммунитет» к раку у наших предков 

Рамблер 42 минуты назад
Генетики объяснили «иммунитет» к раку у наших предков
Фото: depositphotos.com
Генетики рассказали, почему у наших предков был иммунитет к раку и что делать ныне живущим людям, чтобы защитить себя.
Ученые пришли к выводу, что онкологические заболевания существуют миллионы лет. Так, ученые из Манчестерского университета, изучив древние письменные источники, доказали наличие злокачественной опухоли у мумии египтянина, жившего в эпоху Птолемеев (IV-I век до н.э.), сообщает РГ.
Следы опухоли ученые нашли у австралопитека (Australopithecus sediba), умершего около двух миллионов лет назад.
Но самый древний случай открыли южноафриканские исследователи. Они нашли следы злокачественной опухоли на кости стопы у гоминида, скончавшегося 1,7-1,8 млн лет назад.
Ученые считают, что для наших предков рак был исключением, а не нормой. Значительный рост количества онкобольных в последнее время эксперты связывают с современным образом жизни и плохой экологией. За последние 300 лет рак стал основной причиной смерти в промышленно развитых странах. При этом уровень заболеваемости чрезвычайно возрос у детей.
По данным исследователей Гарвардского университета, 75% случаев смерти от рака можно предотвратить. Для этого необходимо регулярно проходить обследования, исключить курение, алкоголь, стрессовые ситуации, нарушения сна, сбросить избыточный вес и вест активный образ жизни.
Ранее «Рамблер» сообщал, что насыщенная витамином А диета снижает риск рака кожи
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Наука , Наука и техника
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