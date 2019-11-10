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В центре Пскова обнаружено «подпольное казино» XVII века 

Газета.Ru + ещё 1 42 минуты назад
В центре Пскова обнаружено «подпольное казино» XVII века
Фото: РИА Новости
Псковскими археологами было обнаружено "подпольное казино" второй половины XVII века. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Археологический центр Псковской области.
В раскопе в центре города на месте бывшей ТЭЦ найдена скамья, на которой расчерчено поле для игры в алькерк — разновидности "Мельницы".
Поясняется, что в годы царствования Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Поэтому игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие.
По словам исследователей, в случае визита незваных гостей на скамью можно было просто сесть или накрыть ее тканью, скрыв от чужих глаз.
"В прошлом году мы нашли немало фишек для игры, а теперь — еще одно доказательство разнообразного времяпровождение псковичей", — добавили эксперты.
Отмечается, что археологические работы на территории бывшей ТЭЦ у Мстиславской башни были начаты в 2016 году.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Псков
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