В центре Пскова обнаружено «подпольное казино» XVII века

Псковскими археологами было обнаружено "подпольное казино" второй половины XVII века. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Археологический центр Псковской области.

В раскопе в центре города на месте бывшей ТЭЦ найдена скамья, на которой расчерчено поле для игры в алькерк — разновидности "Мельницы".

Поясняется, что в годы царствования Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Поэтому игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие.

По словам исследователей, в случае визита незваных гостей на скамью можно было просто сесть или накрыть ее тканью, скрыв от чужих глаз.

"В прошлом году мы нашли немало фишек для игры, а теперь — еще одно доказательство разнообразного времяпровождение псковичей", — добавили эксперты.

Отмечается, что археологические работы на территории бывшей ТЭЦ у Мстиславской башни были начаты в 2016 году.