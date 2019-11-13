Собаки спасают нас от преждевременной смерти

Эксперты: владельцы собак здоровее (Dagens Nyheter, Швеция)

Dagens Nyheter (Швеция) , ссылаясь на мнение экспертов. Собаки — гении эмоций, но дело не только в этом. Недавнее шведское исследование показало, что владельцы собак здоровее и живут дольше. А на хорошее самочувствие определенной группы людей собаки оказывают особое влияние, пишет газета, ссылаясь на мнение экспертов. Собаки — гении эмоций, но дело не только в этом.

Можно ли сказать, что пес — ключ к долгой, счастливой и здоровой жизни?

Многие владельцы собак сходу интуитивно ответят «да». Но сейчас вопросом, как собаки влияют на самочувствие человека, стало все больше интересоваться ученые. Эта тему обсуждали на научной встрече в кинотеатре Capitol с участием профессоров Туве Фалль (Tove Fall) и Осы Нильсонне (Åsa Nilsonne).

Туве Фалль — ветеринар и профессор эпидемиологии Упсальского университета. Она руководила привлекшим много внимания исследованием, которое доказывает, что владельцы собак здоровее и дольше живут.

Исследование опирается на 12 лет научной работы по изучению состояния шведов 40-80 лет, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Их разделили на группы — в первой оказались владельцы собак, во второй — все остальные. Оказалось, что у владельцев собак риск смертельного исхода на 20% ниже.

«Данные совершенно четко показали, что владельцы собак здоровее и живут дольше. В особенности это заметно в рамках группы одиноких людей, которые, как известно, больше рискуют умереть преждевременно».

Туве Фалль называет несколько причин, которые могли бы объяснить такие результаты.

«Одна из очевидных причин, конечно, связана с физической активностью, ведь владельцы собак регулярно гуляют, а значит, двигаются. Но если посмотреть на группу одиноких людей, большую роль играет и социальный аспект. Благодаря собакам люди чаще вступают в бытовые контакты с другими людьми, завязываются разговоры и так далее. Кроме того, пес привносит в человеческую жизнь ощущение осмысленности, которое дает нам ответственность за другое живое существо. У человека есть ради чего жить».

Однако, как подчеркивает Туве Фалль, такие результаты, конечно, могут быть связаны и с тем, что тот, кто заводит пса, изначально более здоров и ведет соответствующий образ жизни.

Однако Оса Нильсонне, писательница и профессор медицинской психологии из Каролинского института, убеждена, что сама компания собаки делает нас более здоровыми и счастливыми. Она считает, что социальная роль домашней собаки одновременно важна и сложна.

«Домашние псы — гении эмоций. Они нас любят. Они уделяют нам все свое внимание, учатся понимать наш язык тела и часто добиваются в этом гораздо больших успехов, чем иные люди. Они утешают нас, когда мы грустим, интересуются абсолютно всем, что мы говорим и делаем. Они принимают нас такими, какие мы есть. Общение с таким существом снимает стресс и помогает отдохнуть и расслабиться в наше время, когда от тебя постоянно требуют хорошо выглядеть, быть талантливым и разбираться в последних новостях».

Оса Нильсонне — автор книги «Зельда: психологические наблюдения» (Zelda — psykologiska betraktelser) о том, что собаки могут нам рассказать о нашей же внутренней жизни. Она считает, что псы особенно хорошо умеют коммуницировать с нами, людьми.

«Многие домашние собаки владеют сложными коммуникативными стратегиями, они смотрят на нас с теплотой и любовью, умеют утешать и быстро замечают, если кто-то расстроен или плохо себя чувствует. Я думаю, все это связано с тем, что они стайные животные. Все члены стаи заинтересованы в том, чтобы каждый чувствовал себя хорошо».

По ее словам, подход ученых к исследованию собак изменился, когда мы начали понимать, как работает их мозг.

«Долгое время говорили, что у собак нет чувств. Сейчас стало ясно, что система поощрения в мозгу собак напоминает человеческую, и что они, вероятно, могут ощущать предвкушение, радость и разочарование. Появились ученые с творческим подходом, они ставят новые вопросы, которыми ранее никто не задавался. Например, могут ли собаки поставить себя на место другого существа — и эксперимент показал, что могут».

Туве Фалль считает, что отношения между собакой и человеком характеризует безусловность.