Выживут только россияне: что прикончит миллениалов

Миллениалы теряют здоровье, страдают от психических заболеваний и наркотических зависимостей и в ближайшем будущем их смертность может вырасти на 40% по сравнению с предыдущим поколением в том же возрасте, предупреждают американские исследователи. Все это серьезно скажется на экономике. Однако, по мнению российских экспертов, наше Поколение Y эти процессы не затрагивают.

Представители так называемого поколения миллениалов теряют здоровье быстрее, чем их предшественники, следует из отчета Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association. Это может серьезно сказаться на экономике США

Миллениалы, или Поколение Y — это люди, родившиеся в 1981-1996 годах. Основная их особенность — вовлеченность в цифровые технологии практически с детства. Миллениалы — наиболее многочисленное и образованное поколение из когда-либо существовавших, отмечают авторы отчета. В США они составляют наибольшую часть рабочей силы, и в дальнейшем их доля в экономике будет расти. Поэтому от их здоровья напрямую зависят дальнейшие экономические успехи страны.

Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.

На здоровье и продолжительности жизни предыдущих поколений в этом веке сказывались войны, рост потребления наркотиков, эпидемия СПИДа. Но, хотя жизнь миллениалов выпала на относительно спокойное время с развитой медициной, сохранить здоровье им это не помогло.

Так, наблюдается рост проблем с психикой — только за 2014-2017 годы распространенность большого депрессивного расстройства в США выросла на 30%. Среди людей, умерших в 25-29 лет, в 2017 году 60% смертей приходились на самоубийства и передозировку наркотиками — в 2002 году на эти причины выпало менее половины случаев.

Также с 2014 по 2017 год на 16% увеличилось число случаев гипертонии, на 12% — повышенного холестерина, на 7% — табачной зависимости, на 29% — СДВГ.

При этом миллениалы относительно правильно питаются и получают достаточные физические нагрузки. Однако психические заболевания, в первую очередь депрессия, приводят к злоупотреблению наркотическими веществами и самоубийствам.

Хотя проблемы с физическим здоровьем у миллениалов выражены меньше, чем с психическим, они все равно рискуют в ближайшем будущем столкнуться с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями.

Рост заболеваемости влечет за собой и рост издержек на лечение.

В США на здравоохранение идет более 18% ВВП, и авторы доклада опасаются, что для привлечения дополнительных денег придется поднять налоги.

Авторы пишут о двух сценариях развития событий. Оптимистичный предполагает, что миллениалам каким-то образом удастся исправить текущую тенденцию. Пессимистичный исходит из того, что в следующие 10 лет все будет идти так же, как сейчас. Согласно нему, миллениалов ждет 40-процентное увеличение смертности по сравнению с поколением Х в том же возрасте. Кроме того, люди этого поколения потратят на здравоохранение на треть больше, и это будет стоить им около $4,5 тысячи в год.

При неблагоприятном исходе исследователи прогнозируют к 2027 году рост числа людей с повышенным холестерином до 31,4% среди мужчин и 24% среди женщин, гипертоников — до 29,7% и 21,6% соответственно, людей с клинической депрессией — до 4,6% и 9,7%. Также вырастет количество курильщиков, диабетиков, зависимых от алкоголя и наркотиков. Мужчины будут чаще сталкиваться с проблемами с физическим здоровьем, женщины — с ментальным.

Из-за проблем со здоровьем миллениалы пропускают рабочие дни или вовсе увольняются.

Сегодня они составляют боле трети работающего населения, и с годами их доля будет лишь расти — а вместе с ней и экономические проблемы, вызванные их прогулами и отказами работать.

Также исследователи прогнозируют рост экономического неравенства. Как и в случае с остальным населением, у миллениалов из экономически благополучных регионов здоровье лучше, чем у жителей менее успешных областей. Более здоровые люди приносят больше денег — а, значит, развитые регионы продолжат процветать, в то время как ситуация в неблагополучных будет все хуже. Это превратится в замкнутый круг, где уровень здоровья будет влиять на доходы, а доходы — на распространенность заболеваний.

«Эти выводы должны послужить призывом к действию для политиков и медицинского сообщества прежде, чем серьезные ухудшения здоровья молодых американцев станут реальностью» — пишут авторы отчета. Они предупреждают, что бездействие может серьезно сказаться на экономике США.

В России же ситуация обстоит несколько иначе, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» психотерапевт и детский суицидолог Геннадий Банников.

«У нас другие условия — социально-экономические в том числе, — говорит он. — В США есть некоторая инфантилизация общества. Они не хотят брать на себя ответственность — предпочитают всячески откладывать приобретение семьи и другие немаловажные моменты. У нас молодые люди и в Москве, и в регионах, в первую очередь, заинтересованы в получении материального достатка — если в США можно это откладывать, то здесь у нас основная группа мотивирована на материальные блага и независимость».

Доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ , кандидат психологических наук Александр Рикель не считает, что у российских миллениалов есть какие-то специфические проблемы со здоровьем, которых не было у прошлых поколений — скорее, они просто чаще оказываются способны их у себя заметить, так как в принципе больше к себе прислушиваются.

«Если ты больше ориентирован на себя, то, конечно, ты чаще обращаешь внимание на свои какие-то недуги, — поясняет Рикель. — Это не обязательно ипохондрия. Миллениалы в силу того, что их жизнь более благополучная, обращают внимание на свое здоровье, как психологическое, так и физическое».