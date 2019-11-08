ВИЧ искоренят, как оспу и корь?

В течение 10–20 лет ВИЧ станет излечимым, как и гепатит С

Учёные из США заявили об идентификации в Демократической Республике Конго нового субтипа ВИЧ-1, который относится к группе М (main — «главная»), отвечающей почти за 90% случаев инфицирования людей вирусом иммунодефицита. Расшифровать полный геном позволили новые технологии секвенирования (метода, с помощью которого устанавливается нуклеотидная последовательность).

По правилам эпидемиологов, для подтверждения существования нового субтипа его требуется идентифицировать в трёх эпидемиологически несвязанных между собой людях (т.е. это не должны быть мать и ребёнок или половые партнёры).

Ранее подобная последовательность генома ВИЧ-1 была обнаружена в двух эпидемиологически несвязанных образцах, полученных в ДРК в 1983 и 1990 годах. Образец, из которого был выделен такой вирус в третий раз, получили в Конго 2001 году.

Идентификация соответствующего генома в трёх эпидемиологически независимых образцах позволяет говорить о выявлении нового субтипа ВИЧ-1 и ещё раз свидетельствует о разнообразии вируса и могуществе методов секвенирования нового поколения.

С открытием нового штамма, которому был присвоен подтип L, возникает проблема, которая заключается в том, что это может стать вызовом для всех ныне существующих диагностических тестов, заявила старший научный сотрудник Abbott Laboratories Мэри Роджерс . По её мнению, распространение новых вирусов способно потенциально затруднить их раннее выявление в человеческом организме.

Однако при этом специалисты спешат успокоить: современное лечение против нового штамма вполне эффективно, да и этот подтип встречается крайне редко.

Открытие штамма поможет учёным понять, как пока ещё практически неизличимый вирус распространялся и эволюционировал. В перспективе, по словам экспертов, полученные знания приблизят фармакологов разных стран к получению высокоэффективной и доступной по цене вакцины от ВИЧ-инфекции/СПИДа. Результаты нового исследования опубликованы в издании Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.

ВИЧ будет побеждён в течение 10-20 лет

Денис Гусев , главный врач СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»:

Никакой особой актуальности дли клинической практики это открытие пока не имеет. У вируса иммунодефицита очень много подтипов, субтипов и так далее. Вирус меняется постоянно. Изменчивость — это его основная особенность и свойство. И это не показатель пандемии, не показатель распространения.

По его словам, открытие нового штамма, возможно, будет иметь значение для создания новой вакцины. Медик считает, что данная лаборатория, по всей видимости, стремится создать препарат, который должен действовать на все виды вируса.

ВИЧ изучен сегодня больше, чем все остальные вирусы вместе взятые. Но это не значит, что все проблемы решены, так как у него достаточно сложный механизм репликации, довольно сложный механизм взаимодействия с иммунной системой и с организмом в целом. Излечению мешают очаги латентной инфекции, когда вирус недоступен для воздействия иммунной системы, — объяснил он.

Главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями убеждён, что лекарство, которое полностью будет излечивать ВИЧ и гепатит B с высокой долей вероятности появится в течение ближайших 10-20 лет.

СПИД можно будет победить, также как был побеждён гепатит C, — уверен Денис Гусев.

Правда удручает одно: судя по тому, какие препараты выпускаются сегодня в России, и то, как лечатся ими пациенты, можно говорить о том, что наша страна серьёзно отстаёт от передовых государств, резюмировал специалист.