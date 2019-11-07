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В Греции нашли существ из древних мифов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
В Греции нашли существ из древних мифов
Фото: ТАСС
Археологи нашли в Греции окаменелые останки двух древних видов змей, обитавших на Земле 5,5-6 млн лет назад, которые до сих пор были не известны науке.
greece.greekreporter.com
Находка была сделана вблизи города Серрес в Центральной Македонии на севере Греции. Новые виды получили названия Perergophis micros (в переводе с греческого языка — странная маленькая змея) и Paraxenophis spanios (редкая своеобразная змея), сообщает «Российская газета» со ссылкой на статью в Greek Reporter.
«Эти существа получили уникальные названия, потому что они принадлежат к совершенно новым видам и полностью отличаются от представителей любого другого вида. Странно то, что такая анатомия позвоночника нигде и никогда больше не наблюдалась. Ни у современных, ни у вымерших видов змей нет ничего такого, что хотя бы было близко к морфологии этих новых видов», — рассказал палеонтолог Георгиос Георгалис.
Над изучением окаменелостей работали также ученые из Германии, Швейцарии и Чехии. Исследователи установили, что найденные экземпляры настолько уникальны, что их сложно отнести к какому-либо семейству.
Описание подобных змей можно обнаружить в древнегреческих мифах, также некое подобие современных змей нередко встречаются в древнегреческом искусстве.
Ранее в Крыму были найдены останки древней птицы, жившей примерно 1,5-1,8 млн лет назад.
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Теги:
Наука , Наука и техника , "Российская газета" , Греция , Находка
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