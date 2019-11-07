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Мексиканские археологи нашли сохранившуюся ловушку на мамонтов 

Газета.Ru 1 час назад
Найдена сохранившаяся ловушка на мамонтов
Фото: Depositphotos
Обширное захоронение мамонтов, найденное в марте 2019 года неподалеку от Мехико, оказалось древней ловушкой. Об этом рассказал археолог Луис Кордоба Баррадас в интервью изданию Universal.
Сообщается, что речь идет о двух искусственных ловушках на мамонтов возрастом более 14 тысяч лет. По заявлению Кордобы, подобные артефакты не были ранее найдены нигде в мире.
Команда археологов высказала предположение, что неподалеку от места находки могут быть еще три подобные ловушки.
По словам Кордобы, обнаруженные артефакты в дальнейшем будут выставлены в музее мамонтов Тультепека.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Луис Кордоба , Мехико
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