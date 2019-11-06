Хурма: кому противопоказан солнечный фрукт

Хурма богата витаминами и микроэлементами, однако в пищу подходит не всем, рассказала диетолог, фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль.

«Хурма очень полезна для здоровья. Она содержит большое количество микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В. Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций», — сказала она газете «Вечерняя Москва».

По словам Дюваль, хурму нужно есть два-три раза в неделю, лучше в свежем виде, но можно и после заморозки — это фрукт сохраняет свои свойства после размораживания.

Диетолог отметила, что хурма содержит йод и железо и особенно полезна людям, который страдают анемией.

По ее словам, хурму можно употреблять даже при язвенной болезни желудка и других болезнях желудочно-кишечного тракта.

Но тем, у кого имеются проблемы с поджелудочной железой или камнеобразование в почках, от хурмы лучше отказаться.