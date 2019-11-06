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Хурма: кому противопоказан солнечный фрукт 

Рамблер 21 минуту назад
Хурма: кому противопоказан солнечный фрукт
Фото: depositphotos.com
Хурма богата витаминами и микроэлементами, однако в пищу подходит не всем, рассказала диетолог, фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль.
«Хурма очень полезна для здоровья. Она содержит большое количество микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В. Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций», — сказала она газете «Вечерняя Москва».
По словам Дюваль, хурму нужно есть два-три раза в неделю, лучше в свежем виде, но можно и после заморозки — это фрукт сохраняет свои свойства после размораживания.
Диетолог отметила, что хурма содержит йод и железо и особенно полезна людям, который страдают анемией.
По ее словам, хурму можно употреблять даже при язвенной болезни желудка и других болезнях желудочно-кишечного тракта.
Но тем, у кого имеются проблемы с поджелудочной железой или камнеобразование в почках, от хурмы лучше отказаться.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Наука , Наука и техника , Вечерняя Москва
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