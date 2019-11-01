Ученые сообщили, какие страны окажутся в зоне риска масштабных наводнений

300 миллионов человек в 2050 году могут стать потенциальными жертвами наводнений и затоплений вследствие повышения уровня моря. Это число в три раза больше, чем предполагалось ранее, как следует из исследования организации Climate Central ( США ), опубликованного в журнале Nature Communications.

Индонезии, Таиланде, Филиппинах и Японии. Команда Скотта Калпа из Climate Central, используя более точную модель прогнозирования изменения климата (CoastalDEM), представила неутешительный прогноз развития событий на ближайшие 30 лет. По расчетам экспертов, природные катаклизмы окажут влияние на жизнь 70% людей в восьми азиатских странах, а именно речь идет о Китае Бангладеш , Индии, Вьетнаме

Экстремальное повышение уровня воды, вызванное повышением глобальной температуры, затронет практически все человечество, но азиатские страны пострадают более всего, поскольку в прибрежных зонах восточной части Азиатского континента находятся крупные города.

Так, по данным исследования, в Китае жертвами наводнений в 2050 году могут стать 93 млн человек, а не 29 млн, как считалось ранее. В Бангладеш — 42 млн (вместо 5 млн), в Таиланде — 12 млн (вместо 1 млн), в Индии — 36 млн (вместо 5 млн). Общее число потенциальных жертв может вырасти до 300 миллионов.

Предвосхищая "степень угрозы" и "стоимость бездействия", авторы работы сообщают, что уже сейчас примерно 110 млн человек живут на суше, которая расположена ниже уровня прилива.

"Они наверняка защищены береговыми укреплениями, которые могут быть недостаточными для будущего подъема уровня мирового океана", — говорится в исследовании.

Авторы пишут, что даже если уже сегодня резко сократить выбросы парниковых газов, уровень Мирового океана к концу XXI века поднимется примерно на 50 см (в XX веке он вырос на 11-16 см). А при самом негативном сценарии он может подняться на 2 м, и тогда это приведет к затоплению огромных территорий.

К слову, в недавнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) сообщалось, что в настоящее время повышение уровня океана составляет четыре миллиметра в год, и небольшие островные государства уже страдают от эрозии почвы, наводнений и затоплений. К 2100 году МГЭИК прогнозирует увеличение уровня океана до 1,10 м, "если глобальная температура увеличится на 3°C. Результатом будет миграция миллионов человек из прибрежных районов".