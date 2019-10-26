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Опровергнута причина исчезновения неандертальцев 

Популярная механика + ещё 2 26 октября 2019
Опровергнута причина исчезновения неандертальцев
Фото: РИА Новости
Новые геохимические исследования свидетельствуют о том, что неандертальцы умели добывать огонь. Считается, что это умение было присуще исключительно виду Homo Sapiens, что и позволило нам выживать и развиваться. А неандертальцы без собственного огня вымерли. Но нет — их сгубило нечто иное.
Как показало новое исследование, опубликованное в Scientific Reports, неандертальцы тоже умели разводить огонь. Используя углеводородный и изотопный анализ, ученые из Университета Коннектикута доказали, что некоторые неандертальцы, использующие огонь, не могли добыть его во время лесных пожаров, а значит единственным возможным способом для них получить огонь остается самостоятельное разведение.
«Предполагалось, что самостоятельное разведение огня является достижением человека разумного, но теперь мы знаем, что его могли разводить и другие древние люди, такие как неандертальцы. Так что, возможно, мы не такие особенные», — говорит соавтор нового исследования и доцент антропологии Университета Коннектикута Даниэль Адлер.
Мы знаем, что неандертальцы использовали огонь. Об этом говорят археологические исследования, в ходе которых были обнаружены остатки костров и обугленные кости животных. Существуют также доказательства того, что неандертальцы имели необходимые материалы для разведения огня — куски диоксида марганца (частицы этого материала могут воспламеняться при более низких температурах, чем другие материалы). Но во Франции появление огня у неандертальцев объясняют лесными пожарами, вызванными ударами молний. Это позволяет утверждать, что неандертальцы не могли разводить огонь самостоятельно.
В рамках нового исследования Даниэль Адлер и его коллеги пытались проверить эту гипотезу — то есть определить, действительно ли использование огня неандертальцами обусловлено только природными пожарами.
Важным компонентом этого исследования являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они высвобождаются при сжигании органических материалов, и могут многое рассказать археологам. ПАУ бывают двух видов: легкие и тяжелые. Легкие переносятся на огромные расстояния, в то время как тяжелые остаются на месте костра. В ходе исследования ученые проанализировали легкие ПАУ, найденные в знаменитой неандертальской пещере Лусакерт в Армении, и тяжелые ПАУ, обнаруженные вне пещеры, доказывающие наличие лесных пожаров. Ученые также изучили изотопы окаменелых растений, чтобы определить, каким был климат в те времена.
Всего было проанализировано 18 осадочных слоев пещеры Лусакерт, рассказывающие историю периода от 60 000 до 40 000 лет до нашей эры. Тяжелые ПАУ, найденные в этих слоях, наряду с другими археологическими данными, указывают на постоянное наличие огня в пещере. Однако в тот же период времени пожары за пределами пещеры были редким явлением. Более того, изотопные данные не указывают на благоприятные для возникновения пожаров условия, наподобие засухи. Это позволяет поставить под сомнение гипотезу о том, что неандертальцы использовали исключительно огонь лесных пожаров. Новые данные указывают на самостоятельное разведение огня этими древними людьми.
То, что неандертальцы могли разжигать огонь, говорит об их способности мыслить абстрактно. Об этом свидетельствуют и наскальные рисунки. Они также изготавливали разного рода орудия и даже клей. То есть неандертальцы были довольно изобретательны и трудолюбивы. Более того, им удалось выживать в Евразии на протяжении 360 000 лет. Если раньше их вымирание можно было объяснить неумением самостоятельно разводить огонь, то теперь ученым придется искать новые причины исчезновения целого вида людей.
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Теги:
Наука , Наука и техника
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