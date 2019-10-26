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Экс-глава НАСА Болден награжден российским орденом Дружбы 

РИА Новости + ещё 1 40 минут назад
Экс-глава НАСА награжден российским орденом Дружбы
Фото: © NASA
Экс-глава НАСА Чарльз Болден награжден российским орденом Дружбы, сообщило посольство России в Вашингтоне.
"В ходе Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне российский космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев вручил орден Дружбы бывшему администратору НАСА Чарльзу Болдену", — говорится в сообщении посольства.
Болден возглавлял НАСА в 2009-2017 годах. В прошлом он был астронавтом США, командиром шаттлов "Колумбия", "Дискавери" и "Атлантис". В 1994 году в состав экипажа Болдена на "Дискавери" входил Сергей Крикалев, вручивший сегодня награду.
Российский орден Дружбы вручается за укрепление мира и дружбы и вклад в реализацию совместных с Россией проектов.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Чарльз Болден , Сергей Крикалев , Роскосмос , NASA
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