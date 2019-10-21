В воду глядели: канализация раскрыла секреты австралийцев

Отходы жизнедеятельности австралийцев позволили ученым сделать выводы об их питании и вредных привычках. Чем богаче были жители, тем более здоровый образ жизни они вели. Исследователи планируют повторить анализ спустя какое-то время и сравнить результаты.

В лаборатории Квинслендского университета хранятся образцы отходов жизнедеятельности более чем пятой части населения Австралии . Исследователи собирали их на очистных сооружениях по всей стране. Анализ этих образцов позволил сделать выводы о питании и образе жизни австралийцев. Результаты исследования были опубликованы в журнале PNAS.

Оценка эпидемиологической обстановки на основе анализа сточных вод используется уже не одно десятилетие, но до этого она применялась для поиска специфических маркеров потребления алкоголя, никотина и нелегальных наркотиков. Теперь же исследователи решили сравнить показатели разных социальных слоев.

Часто для оценки образа жизни населения используются опросы. Однако они не всегда дают объективную информацию.

«Обычно в опросах люди завышают потребление полезной пищи и реже сообщают о том, что едят вредные продукты», — говорит Фил Чой, один из авторов работы.

Исследователи использовали данные Австралийского бюро статистики о доходе, образовании, занятости, жилищных условиях и других факторах, влияющих на образ жизни. Они сопоставили содержание 42 биомаркеров в сточных водах с официальными социально-экономическими данными.

Также оказалось, что чем лучше у населения финансовое положение, тем чаще в моче встречаются метаболиты витаминов В3 и В6. Потребление алкоголя и кофе было выше в районах с более дорогой арендой жилья. Курили чаще социально изолированные люди, реже — представители высших и средних классов.

Маркеры растительной клетчатки и цитрусовых фруктов также в больших количествах встречались в районах с более зажиточным населением, которое чаще посещает учебные заведения или работает на руководящих позициях. Люди с образованием не выше среднего профессионального потребляли гораздо меньше этих компонентов. Потребление как клетчатки, так и цитрусовых считается отличительной чертой здорового питания, отмечают авторы работы.

С низким социально-экономическим статусом также положительно коррелировало обнаружение маркеров таких лекарственных препаратов, как трамадол, прегабалин, атенолол, большинства антидепрессантов, а также опиатов.

Метаболиты витамина Е и искусственных подсластителей наблюдались в равной степени у всех групп населения.

Повышенное потребление кофеина среди обеспеченного населения исследователи связывают как с возможностью брать кофе на вынос, так и в целом с культурой потребления кофе среди более богатых жителей.

В целом, чем богаче были люди, тем более здоровым был их образ жизни.

Результаты работы согласуются с данными, которые были получены в других исследованиях, посвященных связи социально-экономического статуса с образом жизни, питанием и вредными привычками.

Неожиданным стало высокое распространение клетчатки и цитрусовых в районах с населением, не говорящим по-английски, несмотря на невысокий доход в этих областях. Исследователи связывают это с определенными пищевыми традициями среди мигрантов.

Исследователи отмечают, что появление некоторых биомаркеров могло быть связано не с употреблением определенных продуктов, а с их выбросом — например, остатки апельсинов после промышленной переработки. Также анализ сточных вод не позволяет определить распространенность потребления различных веществ населением: то ли их потребляют массово в умеренных количествах, то ли небольшая группа, но много.

Авторы работы считают, что с помощью такого метода можно получать практически в режиме реального времени информацию об изменениях в образе жизни населения. Ее можно использовать, например, для формирования политики в области здравоохранения.

«Если вы собираетесь попытаться реализовать какую-то программу в надежде на положительные изменения, вы должны иметь возможность измерить успех этих мероприятий», — говорят они.

Исследователи планируют через какое-то время собрать образцы еще раз и посмотреть, что поменялось в жизни австралийцев. Так, например, результаты анализа показали, что антибиотиками все социальные группы обеспечены в равной степени, что говорит о том, что службы государственного здравоохранения справляются со своей работой хорошо. Если же в будущем будут наблюдаться какие-то изменения, это позволит поставить вопрос о том, не ухудшился ли доступ отдельных социальных групп к медикаментам.